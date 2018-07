La presse française et étrangère réagit à la qualification de la France face à la Belgique (1-0) pour la finale. Les médias français parlent notamment de Bleus "irrésistibles" qui se sont approchés "un peu plus près des étoiles".

"Irrésistibles", titre l'Équipe, le célèbre quotidien sportif français qui fête la victoire des Bleus. "Un peu plus près des étoiles", renchérit So Foot qui se met à rêver encore un peu plus d'un scénario "à la France 98". Pour autant, le site spécialisé en football n'oublie pas sa légendaire lucidité au moment d'analyser le match. "Cette fois encore, cela s'est joué pour quelques centimètres. Une seconde d'attention prise à l'adverse aura été fatale."

Moins lucide, Le Parisien estime que L'Equipe de France a "surpassé la Belgique". "Les Belges étaient à l'aise techniquement, commente le quotidien, ils ont essayé de contourner la défense française. En vain." "Un match de gardien", décrypte Le Monde. "Les Belges ont eu de multiples occasions pour mener puis revenir au score, mais une très bonne défense française et Hugo Lloris ont permis aux Bleus de tenir jusqu'à la fin."

La France favorite pour le titre selon la presse anglaise

"La France est favorite pour soulever le trophée", commente le Guardian en Grande-Bretagne. Et ce, peu importe si leur équipe locale, l'Angleterre, ou la Croatie se dresse face aux Français en finale. Le quality newspaper n'oublie pas la Belgique, mais s'inquiète pour elle. "L'occasion de gagner la Coupe du monde ne se représentera peut-être plus jamais pour la génération dorée belge", craint le Guardian. Pour le tabmoïd britannique, The Sun, "Roberto Martinez n'a pas réussi à faire briller ses joueurs comme aux deux tours précédents".

Enfin, The Independant propose plus de recul sur le spectacle proposé lors de cette demi-finale. "Le match n'a pas offert ce qu'on espérait, explique le quotidien britannique."Simplement parce que la France a serré le jeu d'une manière telle qu'il était difficile de le contourner."

Pour The Independant, "la France a tellement bien joué qu'il serait très difficile de les battre", faisant aussi des Bleus les favoris pour la finale. Mais la conclusion du quotidien généraliste mettra un peu de baume au cœur aux supporters belges: "Martinez a indéniablement fait de cette Coupe du monde une réussite."