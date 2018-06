Pas de round d'observation dans cette rencontre qui a commencé à 100 à l'heure.

C'est la France qui se montre la plus dangereuse dès le début de la rencontre.

Mbappé, intenable, s'est fait taclé une première fois aux abords de la surface. Griezmann a bien tiré le coup-franc mais il a trouvé la barre sur son chemin.

Dès la 10ème minute de jeu, Mbappé a amorcé un contre et a parcouru plus de 50m balle au pied avant de prendre Rojo de vitesse et de se faire tacler. L'arbitre n'a pas hésité un seul instant à indiquer le point de penalty.

Griezmann ne s'est pas fait prier pour ouvrir le score en prenant Armani à contre-pied.

A la 18ème minute de jeu, Pogba a vite joué un long ballon sur Mbappé qui filait seul au but. Tagliafico a accroché la pépite française juste devant la surface. Pas de second penalty mais bien un beau coup-franc pour les Français qui sont supérieurs à l'Argentine en ce début de match.

On joue la 41ème minute quand Angel Di Maria a reçu le cuir alors qu'il était à 30 mètres du but. Il a armé une frappe magnifique du coup de pied qui s'est logé juste en dessous de la lucarne droite de Hugo Lloris qui n'a rien su faire.

Peu après la mi-temps, Lionel Messi a tenté sa chance après avoir récupéré le ballon suite à un coup franc. Mercado a dévié la frappe de la Pulga pour tromper Lloris.

Monté au jeu à la mi-temps en lieu et place de Rojo, Salvio a fait une frayeur a son gardien en manquant une passe en retrait. Griezmann, aux prises avec le retour du nouveau venu et du portier argentin a tiré juste à côté!

A la 57e minute de jeu, Pavard a repris en demi-volée un centre d'Hernandez. Son envoi a trouvé la lucarne d'Armani qui n'a rien su faire. Superbe trajectoire!

Quelques minutes plus tard, c'est Mbappé, qui est dans un bon jour, qui a remis la France aux commandes en reprenant un centre de Hernandez. En deux fois, le français a catapulté de son pied gauche le ballon dans les filets argentins.

Bien servi par Giroud, c'est encore Kylian Mbappé qui a fait la différence en plaçant du plat du pied hors de portée du pauvre Armani. Très beau mouvement construit par les Français.

Dans le temps additionnel, c'est Kun Aguero, servi idéalement par Messi qui a placé un coup de tête au fond.





REVIVEZ NOTRE DIRECT COMMENTE: