Après trois premiers affrontements très serrés cette saison, les deux équipes se retrouvent une dernière fois pour ne pas manquer le bon wagon en vue de la deuxième place. Suivez la rencontre en direct.

Une victoire des Gantois 1-0 en phase classique, un partage 0-0 à Sclessin et une victoire dans les playoffs 1 1-0 pour les Liégeois, les trois duels entre Gantois et Principautaires se sont à chaque fois joué à peu de choses. La rencontre de ce soir promet donc d'être serrée et tendue, d'autant plus que la deuxième est en ligne de mire pour les deux équipes.

Pour cette rencontre, Ricardo Sa Pinto peut compter sur le retour de Paul-José Mpoku, qui prend néanmoins place sur le banc où il retrouvera Christian Luyindama, qui cède sa place dans le onze à Koutroubis.





LES COMPOS

La Gantoise : Kalinic, Foket, Gigot, Bronn, Rosted, Verstraete, Dejaegere, Kubo, Simon, Yaremchuk & Janga

(Banc : Thoelen, Dussenne, De Smet, Esiti, Chakvetadze, Kalu, Andrijasevic, Sylla)

Standard : Ochoa, Cavanda, Laifis, Koutroubis, Fai, Agbo, Marin, Carcela, Carlinhos, Edmilson, Emond

(Banc : Gillet, Cimirot, Duje Cop, Pocognoli, Djenepo, Luyindama, Mpoku)





NOTRE DIRECT COMMENTE