La dernière fois qu’Olivier Deschacht avait affronté Anderlecht, c’était en 1997 avec les scolaires de Lokeren. Celui qui était encore un ailier n’avait que 15 ans. L’été suivant, il rejoignait le RSCA où Frankie Vercauteren allait le transformer en back gauche chez les Réserves. Près de vingt et un ans plus tard, il coiffait Paul Van Himst comme joueur le plus capé de l’histoire du club et s’invitait, à sa façon, dans le cercle ultra-restreint des légendes mauves. Une bien belle histoire stoppée net le 18 juin dernier : pas d’énième prolongation de contrat. Une décision de la nouvelle direction que Deschacht a eu bien du mal à digérer. Quatre mois plus tard, il s’apprête à effectuer son retour au Parc Astrid, mais sous les couleurs de Lokeren. Une période durant laquelle il est passé par tous les états. Ses proches nous font revivre cette pièce en cinq actes.

(...)