Que dit la presse anglaise de la victoire des Diables Rouges ? Elle est assez unanime. Petit tour d'horizon de ce qui se dit Outre-Manche.

Dans les colonnes du Daily Mail, on peut lire que la victoire de la Belgique était entièrement méritée : "La Belgique était meilleure. Ils auraient d'ailleurs pu gagner par deux ou trois buts d'écart. Ils méritaient la victoire, concrétisée en début de seconde période par Januzaj, qui a enrhumé Danny Rose avant de frapper hors de portée de Pickford".

Le média anglais se demande à quoi ont servi les déclarations de Roberto Martinez en avant-match. Le tacticien espagnol affirmait qu'il n'était pas primordial de gagner le match. Pourtant, "les célébrations belges ne semblaient pas fausses après l'ouverture du score. Ni la façon dont ils ont fermé le jeu une fois qu'ils ont mené".

Avant de conclure: "Leurs réservistes étaient beaucoup plus forts que ceux de l'Angleterre. La Belgique est sans aucun doute l'un des prétendants à la victoire finale dans ce tournoi."

Toujours selon The Daily Mail, la Belgique s'en sortira face au Japon et sera prête pour rivaliser avec le Brésil.

Le Telegraph va aussi dans ce sens: "Bien que la Belgique ait été accusée de ne pas vouloir la gagner, elle s'est créée les meilleures occasions et a fini par marquer. Les Diables n'ont peut-être pas voulu l'emporter mais leur équipe B était meilleure que celle de l'Angleterre".

Des regrets...

Beaucoup d'observateurs ont regretté que ce match n'ait pas d'enjeu, si ce n'est celui de la 1ere ou de la 2ème place. Effectivement, les deux équipes étaient d'ores et déjà qualifiées. Elles auraient pu offrir un beau spectacle mais ont préféré calculer...

"C'est regrettable car cela aurait été bien plus amusant si ce match avait été le premier ou le deuxième de la poule quand personne n'était déjà qualifié", révèle le Guardian.

La conclusion du journal britannique est simple: "les doublures de la Belgique ont devancé leurs homologues anglaises et Southgate sera ravi de revoir Kane et les réservistes d'un soir revenir dans le 11 de base".

"L'Angleterre a concédé le goal qui lui fera gagner la Coupe du Monde"

De l'autre côté de la Manche, on tient aussi à croire à ses chances d'aller loin à la Coupe du monde. Le quotidien The Mirror dit qu'il ne faut pas s'inquiéter du résultat de ce jeudi soir, puisque l'Angleterre, en encaissant sur une magnifique frappe de Januzaj, a concédé le but qui lui fera gagner la Coupe du monde. Le journal évoque le fait qu'en terminant seconds du groupe G, les Three Lions tombent du côté du tableau qui est plus abordable... sur papier.

A l'instar du Gardian, The Mirror a connu la déception durant ce match. L'affiche promettait mais les résultats déjà engrangés ont permis aux deux équipes de jouer à l'économie.

Mais le plus regrettable, pour le média anglais, est d'avoir laissé de nombreux joueurs sur le banc et surtout Harry Kane.

"Si j'étais Harry Kane, je ne comprendrais pas. L'attaquant restait sur 5 buts en 2 matches et a ensuite été laissé sur le banc au nom de la rotation. Il peut devenir meilleur buteur comme l'a été Gary Lineker. L'objectif final, avec une part de fantasme, sera de soulever le trophée le 15 juillet. Les goals que peut inscrire Kane peuvent aider à remplir cet objectif. Harry Kane est probablement le seul joueur de classe mondiale de l'Angleterre alors pourquoi le laisser sur le banc? Le Portugal aurait-il fait ça avec Ronaldo? L'Argentine avec Messi? Le Brésil avec Neymar? Jamais de la vie."

Pourtant, du côté Belge, on s'est passé de Romelu Lukaku, Eden Hazard et Kevin De Bruyne...