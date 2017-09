Le Stadio Olimpico s’assimilera tout à l’heure à une immense caisse de résonance où les deux entraîneurs pourront tout de même mieux se faire entendre de leurs joueurs. Pour la énième fois de son existence, la Lazio s’est en effet attirée les foudres des instances uefistes pour l’attitude répréhensible de ses tifosi le 17 mars 2016. Un huis clos décrété à la suite du huitième de finale retour de l’Europa League qui avait vu le Sparta Prague l’emporter 0-3. Ce soir-là, quelques supporters tchèques avaient dû transiter par l’hôpital pour y recevoir des soins avant de pouvoir rentrer au pays. Une mésaventure sanguinolente qui ne devrait toutefois pas arriver aux 200 supporters flandriens avant tout désireux de découvrir les multiples charmes de la Ville Éternelle avant de prendre place dans les travées de l’enceinte romaine.

Pour Simone Inzaghi, l’entraîneur des Biancolesti, la soirée s’annonce fatalement bizarre : "Ce match sans ambiance sera étrange à vivre. La faute à des événements qui ne devraient en aucun cas se produire. Cela me désole car mon équipe aurait bien aimé compter sur son douzième homme pour mener à bien cette rencontre." Pour son confrère Francky Dury, il sera avant tout question d’éviter une nouvelle tripotée européenne : "Nous nous efforcerons au contraire de proposer un jeu intéressant même si notre adversaire est d’une qualité supérieure à la nôtre."

Limiter la casse tout en se remémorant les bons moments récents vécus à la Ghelamco Arena, tel sera donc l’objectif prioritaire de la formation belge privée de de Sart et de Bossut. L’occasion donc pour le gardien Nicola Leali de prester sur son sol natal et de faire front au feu nourri de Ciro Immobile et consorts. L’occasion aussi pour Jordan Lukaku et Adam Marusic de se mettre en évidence…

Les équipes probables: