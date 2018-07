Le Brésil s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du monde de football après une victoire 2-0 face au Mexique grâce à Neymar (51e) et Firminho (88e), lundi à Samara. Les troupes de Tite défieront, pour une place dans le dernier carré, le vainqueur du match opposant la Belgique au Japon, prévu plus tard dans la soirée à Rostov-sur-le-Don (20h).

Le Brésil, privé de Douglas Costa et Marcelo, a éprouvé quelques difficultés devant les rapides reconversions offensives mexicaines en première mi-temps. Attentif, le gardien mexicain Guillermo Ochoa a repoussé les tentatives brésiliennes signées Neymar (25e) et Gabriel Jesus (33e).

Dès la reprise, les Auriverdes ont trouvé l'ouverture grâce à Neymar suite à un excellent travail de Willian (1-0, 51e). Dominateur, le Brésil s'est ensuite heurté à Ochoa sur des tirs de Paulinho (59e) et Willian (63e), très remuant. En fin de rencontre, Neymar s'est une nouvelle fois illustré. Bien lancé par Fernandinho, il a vu son tir effleuré par Ochoa venir profiter à Firminho, monté au jeu deux minutes avant (2-0, 88e).

Le Brésil, en quête d'une sixième étoile, pourrait rencontrer les Belges en quarts si les Diables parviennent à s'imposer dans la foulée contre les Japonais. Tite devra composer sans son milieu de terrain défensif Casemiro, suspendu pour les quarts. Quant au Mexique, c'est la septième fois de rang qu'il s'incline en huitièmes de finale.

Neymar "Homme du match"

Le Brésilien Neymar a été élu 'Homme du match' Brésil - Mexique (2-0), comptant pour les 8e de finale de la Coupe du monde, lundi à Samara. L'attaquant du Paris Saint-Germain a marqué le premier but de la partie à la 51e minute avant d'offrir le second à Firminho (88e). C'est la première fois que Neymar, auteur de son 57e but en 89 sélections, reçoit cette distinction lors de ce Mondial russe. En quarts de finale, le Brésil défiera le vainqueur de la rencontre entre la Belgique et le Japon, prévue plus tard dans la soirée à Rostov-sur-le-Don (20h).

Les équipes:

Brésil: Alisson - Fagner, Thiago Silva (cap), Miranda, Filipe Luis - Paulinho, Casemiro - Willian, Coutinho, Neymar - Gabriel Jesus

Entraîneur: Tite

Mexique: Ochoa - Salcedo, Ayala, Marquez, Alvarez, Gallardo - Vela, Herrera, Guardado (cap), Lozano - Hernandez