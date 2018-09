Ce mercredi, Chelsea se déplaçait à Liverpool dans le cadre de la Carabao Cup. Les deux équipes opéraient quelques changements pour l'occasion sans remodeler complètement leurs effectifs. Eden Hazard en a profité pour sortir du banc, éteindre Anfield, et propulser les Blues en huitièmes de finale. Admirez plutôt:Ce but est intervenu à la 85e minute, juste après l'égalisation d'Emerson, alors que Sturridge avait ouvert la marque. Mignolet, titulaire pour l'occasion, n'a rien pu faire et risque de vivre une longue saison sur le banc puisque cette compétition était l'une des seuls qu'il pouvait disputer dans la peau d'un titulaire.