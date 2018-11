Le Club Bruges a pris un point à Dortmund mercredi lors de la 5e journée de la Ligue des Champions (0-0). Les jeux sont faits dans ce groupe A: l'Atletico Madrid (12 points) et le Borussia (10) sont qualifiés pour les 8e de finale de la C1 tandis que le Club Bruges (5) est assuré de participer aux 16e de finale de l'Europa League. Battu 2-0 plus tôt dans la soirée par l'Atletico Madrid, l'AS Monaco est éliminé (1 point). Touché au genou, Axel Witsel est sorti à la 90e

Comme Dortmund n'a pas donné l'impression de vouloir reprendre la première place du groupe à l'Atletico, la rencontre n'a pas débuté sur un rythme brûlant. Bruges en a profité pour bien faire circuler le ballon. Mais le champion de Belgique s'en est bien sorti à deux reprises. D'abord quand Marco Reus a isolé Christian Pulisic, qui a tiré dans les poings d'Ethan Horvath (10e). Ensuite, quand son gardien a manqué sa sortie aérienne sur une tentative de Raphaël Guerreiro (17e). Offensivement, les Blauw & Zwart étaient peu présents malgré un tir de Sofyan Amrabat (23e). Défensivement, ils ont encore eu des frissons quand Reus a filé seul vers le but et a tiré juste à côté (32e). A partir de ce moment, le jeu s'est surtout concentré au centre du terrain et le niveau d'ensemble a encore baissé.

Invisible en première période, Pablo Alcacer a directement mis Horvath à contribution (46e). Si le gardien américain était attentif, Benoît Poulain (48e) et Stefano Denswil (53e) l'étaient aussi. Lorqu'il partait en contre le Club ne parvenait toujours pas à garder le ballon dans les rangs au-delà de la ligne médiane et Wesley était bien seul devant. Ces nombreuses pertes de balle ont facilité la tâche de Witsel et de ses équipiers, qui ont multiplié les passes latérales.

L'AS Monaco s'est incliné 2-0 à l'Atletico Madrid mercredi dans le cadre de la 5e journée du groupe A de la Ligue des champions

L'équipe du Rocher avait encore un mince espoir de terminer troisième mais ce ne sera pas le cas. Le Club Bruges, qui a pris 4 points lors des confrontations directes face à Monaco, disputera au moins les 16e de finale de l'Europa League.

Youri Tielemans et Nacer Chadli étaient titulaires chez les Principautaires.

Thierry Henry a opté pour une défense à 5 avec Chadli latéral gauche et une ligne médiane à 3 avec Tielemans dans l'axe. Le coach monégasque a aussi lancé plusieurs jeunes: Giulian Biancone, Noah Massengo et Benoît Badiashile. Ce dernier se souviendra de sa première titularisation en C1: il a marqué contre son camp en déviant une frappe enroulée de Koke (2e, 1-0). Ce but précoce n'a pas abattu les Monégasques mais une reprise de l'extérieur du pied gauche d'Antoine Griezmann les a cloués (24e, 2-0). Le Français est manifestement chez lui au Wanda Metropolitano puisqu'il a inscrit 11 buts lors de ses 11 derniers matches à domicile en Ligue des Champions.

Monaco, qui ne comptait qu'un tir non cadré en première période (Badiashile 45e), a tenté plus souvent sa chance à la reprise sans toutefois inquiéter Jan Oblak. Tielemans a même été averti pour avoir retenu Angel Correa (54e) et Chadli a laissé sa place à Sofiane Diop (63e). Le score n'a pas changé alors que Monaco a reçu un penalty pour une faute de main de Stefan Savic sur un tir de Tielemans. Alors que le défenseur monténégrin de l'Atletico a quitté le terrain (82e, 2 cartes jaunes), Radamel falcao a loupé son tir des onze mètres (83e).

