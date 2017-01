La rédaction Football a voté, tranché, débattu au sujet de 15 questions qui rythmeront 2017. Avec, pour résultat, optimisme et réussites pour nos équipes de Pro League mais, surtout, pour nos Diables Rouges.

Qui peut arrêter l’ogre brugeois ? On aurait pu citer plusieurs équipes en début de saison vu les difficultés qu’avaient les Blauw en Zwart à retrouver le niveau qui a fait d’eux les champions de Belgique en mai dernier. Depuis, le Club a repris la tête du classement et paraît difficile à arrêter dans sa conquête d’un nouveau titre. Du sondage réalisé au sein de la rédaction ressort la même tendance. Au total, ce ne sont pas moins de 71 % des membres de la rédaction qui ont considéré que Bruges reconduira son titre. Les arguments sont ceux de la continuité par rapport à l’an passé et du fait que l’équipe n’a plus que le championnat comme objectif cette saison. Anderlecht est certainement l’autre grand candidat au titre vu le retard pris par les autres grands comme La Gantoise, Genk et le Standard.

Qui sera soulier d'or ? Izquierdo à 52%

Sven Kums était presque une évidence. Champion en titre, meilleur joueur du championnat lors de la seconde partie de saison, il ne pouvait pas louper le trophéeSoulier d’Or 2015. Cette année, la compétition s’annonce vraiment serrée. Aucun joueur n’a éclaboussé le championnat de sa classe au long de l’année. Grâce à un premier tour de vote qui le verra prendre beaucoup de points grâce à son influence sur le titre de Bruges, José Izquierdo a été plébiscité par les journalistes de la DH à hauteur de 52 %. Pour le titre de Soulier d’Or 2016, il aura comme principaux concurrents Lukasz Teodorczyk (29 % des voix) et son équipier Ruud Vormer (18 %).

Weiler finira-t-il la saison ? Oui à 82%

René Weiler l’a avoué lui-même, il n’avait pas conscience du poids de l’histoire du club lorsqu’il en a pris la tête. Il n’avait certainement pas non plus idée de la pression liée au jeu et aux résultats. Le coach suisse a déjà essuyé une première crise et une première remise en question mais en est sorti indemne.