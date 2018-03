Le Français, passé par Marseille et Arsenal, évolue aujourd'hui à Getafe. Le médian possède une fortune de plus de 15 milliards d'euros. Il a donc un compte en banque mieux fourni que Ronaldo, Messi, Neymar et cie.





Le Français est devenu entrepreneur dans la chimie verte, relate Le Parisien . Il s'est associé avec une start-up italienne baptisée GF Biochemicals, qui produit de l'acide lévulinique.





Cette molécule créée peut devenir un subtitut au pétrole. Elle est considérée comme étant capable de sauver la planète.





« Pendant des années, je n'en ai parlé à personne. Pas même à ma famille », confiait-il aux Echos en 2016. Et peu de monde était au courant de l'activité de Flamini :, confiait-il aux Echos en 2016. Le football reste quand même la passion du joueur de Getafe « Comme beaucoup d'autres footballeurs, j'ai des intérêts au-delà du football mais ma priorité reste le terrain. J'aime le football, j'y joue depuis l'âge de 6 ans. C'est ma priorité, ma passion. Je n'avais jamais joué en Espagne et je voulais vivre une expérience dans ce pays. Getafe me paraissait avoir un projet très intéressant », avait-il déclaré au moment de sa signature. Cité dans les Paradise Papers Le nom du français a été cité dans les Paradise Papers. En effet, Flamini serait l'actionnaire de sociétés domicilées à Malte ainsi qu'aux îles Vierges britanniques.