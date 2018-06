On connaît désormais les 23 joueurs des 32 équipes engagées pour la Coupe du Monde en Russie, dont le coup d'envoi sera donné le 14 juin. Quel est le joueur le plus jeune, le plus âgé, et quelle équipe a la plus grande valeur marchande ? Compilation.

La plus grande valeur marchande

Mbappé, Dembélé... Les jeunes pousses françaises valent cher. En se rendant sur le site Transfermarkt, spécialiste dans la valeur marchande des joueurs, c'est bien la France qui trône à la première place, avec un peu plus d'un milliard d'euros au total.

La Belgique se classe à la 6e position, avec une valeur marchande de 764 millions.

L'Espagne (1,03 milliard) et le Brésil (950 millions) complètent le podium.

Le joueur le plus jeune

Le benjamin de la Coupe du Monde est l'Australien Daniel Arzani, star du Melbourne City FC, né le 4 janvier 1999.

Côté belge, c'est le Monégasque Youri Tielemans qui est l'élément le plus jeune de la sélection. Il vient de fêter ses 21 ans.

Le joueur le plus âgé a 45 ans

L'histoire d'amour entre Essam El Hadary et la sélection égyptienne dure depuis 22 ans. Le portier des Pharaons a été sélectionné à 154 reprises, a remporté 4 CAN, mais il s'agira ici de son premier mondial.

Le portier égyptien est même plus âgé que notre sélectionneur national (44 ans).

Le Diable le plus âgé est Laurent Ciman (si celui-ci est repris dans la sélection en cas de forfait de Vincent Kompany). Dans le cas contraire, c'est Thomas Vermaelen qui est le "doyen" de l'équipe. Il va souffler ses 33 bougies en novembre prochain.

Le joueur le plus grand

Le joueur le plus grand de cette Coupe du Monde est le gardien croate Lovre Kalinic (2m01), qui n'est pas inconnu pour le public belge puisqu'il évolue du côté de Gand.

Thibaut Courtois est le 3e joueur le plus grand du Mondial, avec 1m99.

Les plus petits

Le plus petit joueur s'appelle Alberto Quintero (1m 65) et croisera la route des Diables en tant que joueur du Panama. Quand on regarde de plus près la taille moyenne des sélections, ce sont le Pérou (1,77) et l'Argentine (1m78) qui ont les joueurs les plus petits.

À l'inverse, la Serbie, le Danemark ou encore l'Allemagne sont les nations qui possèdent les joueurs les plus robustes.

Pour aller plus loin

L'équipe d'Angleterre est composée à 100% de joueurs évoluant dans le championnat anglais. Les Russes (21/23) et les Saoudiens (20/23) complètement le podium.

Côté Diables, un seul joueur du championnat belge a été repris dans la sélection de Roberto Martinez. Il s'agit de l'Anderlechtois Leander Dendoncker.

200 joueurs sur 736 ont déjà participé à une Coupe du Monde précédemment. Le Mexicain Rafael Marquez, 39 ans, sera le 4e footballeur à disputer cinq phases finales.

L'équipe la plus représentée au Mondial est Manchester City, qui envoie 16 joueurs, dont nos deux Citizens, Kevin De Bruyne et Vincent Kompany (sous réserve, toujours, de son éventuel forfait). Le Real Madrid (15) et Barcelone (14) complètent le classement.