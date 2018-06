L'Espagne et le Portugal ont partagé l'enjeu 3-3 dans la première grosse affiche de la Coupe du monde de football, vendredi soir au Stade Ficht de Sotchi. Auteur des trois buts portugais, Cristiano Ronaldo prend la tête du classement des buteurs.

Ce choc entre les deux derniers champions d'Europe s'est tenu deux jours après que Fernando Hierro a été nommé sélectionneur de la Roja au pied levé en remplacement de Julen Lopetegui, parti au Real Madrid.

Le match décollait tout de suite. L'arbitre Gianluca Rocchi pour une faute dans le rectangle de Nacho Fernandez sur Cristiano Ronaldo. CR7 se présentait aux 11 mètres et ouvrait le score d'une frappe imparable à la 4e minute. Le Portugais est ainsi devenu le quatrième joueur de l'histoire à marquer dans quatre éditions différentes de la Coupe du monde, après le Brésilien Pelé et les Allemands Uwe Seeler et Miroslav Klose.

L'Espagne égalisait 20 minutes plus tard par Diego Costa. L'attaquant de l'Atletico Madrid trompait Patricio d'un tir du droit au ras du sol.

La Roja manqua de peu de prendre l'avance à la 26e sur une volée d'Isco, qui heurtait la barre et retombait sur la ligne. Mais le but tombait de l'autre côté du terrain et était de nouveau signé Ronaldo. Le Ballon d'Or décochait un puissant tir du gauche qui terminait sa course dans les filets avec la complicité involontaire de David De Gea, qui détournait le ballon de la main dans son but: 1-2 à la 44e.

Diego Costa y allait aussi de son doublé en égalisant à la 55e.

Et trois minutes plus tard, Nacho Fernandez plaçait l'Espagne aux commandes d'une superbe demi-volée du droit qui entrait dans le but via le poteau à la 58e.

Ronaldo ramenait l'égalité au marquoir en fin de match en trompant De Gea sur coup franc, pour fixer à 3-3 le score final de ce premier partage du Mondial 2018.

Avec trois buts, CR7 prend seul la tête du classement des buteurs avec une longueur d'avance sur Diego Costa et le Russe Denis Cherychev.

L'Iran, qui a battu le Maroc 1-0 plus tôt dans la journée, est en tête du groupe B avec 3 points, devant l'Espagne et le Portugal (1) et le Maroc (0).

La 2e journée du groupe B aura lieu mercredi. Elle opposera le Portugal au Maroc à Moscou (14h00) et l'Iran à l'Espagne à Kazan (20h00).





