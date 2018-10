Grâce à un but d'ouverture (heureux) d'Axel Witsel (36e), Dortmund s'est imposé 4-0 mercredi face à l'Atletico Madrid en Ligue des Champions.

Guerreiro (73e, 89e), Sancho (83e) ont permis au Borussia de prendre la première place du groupe A devant l'Atletico (6) alors que Monaco et le Club Bruges comptent un point suite à leur partage au Stade Jan Breydel plus tôt dans la soirée (1-1).

Dans le groupe C, Naples avec Dries Mertens a mené deux fois face au PSG de Thomas Meunier, qui a arraché le partage dans les arrêts de jeu (2-2). Après un bon début des Sangermanois via Neymar et Cavani, Naples a pris le dessus.

Averti pour une faute sur Neymar (9e), Mertens a profité des lacunes défensives sur le côté droit parisien. Sur un centre Mario Rui, le Diable Rouge au premier poteau a surpris Aréola mais le ballon a échoué sur la transversale (24e). Un peu plus tard, Lorenzo Insigne, qui a inscrit son 5e but sur ses 7 derniers matches de Ligue des Champions, a ouvert la marque pour les Italiens (29e, 0-1).

A la reprise, le PSG s'est projeté vers l'avant et Meunier a obligé David Ospina à effectuer une belle parade (52e). Mais l'égalisation est tombée sur un centre de Meunier dévié dans son but par le défenseur napolitain Rui (61e, 1-1). Mertens a redonné l'avance aux Italiens (77e, 1-2) avant de céder sa place à Arkadiusz Milik (84e). Grâce à une frappe enroulée d'Angel Di Maria, le PSG a arraché le partage dans les arrêts de jeu (90e+3). Au classement, Naples (5 points) est 2e et le PSG (4) troisième.

La première place du groupe C est occupée par Liverpool, qui s'est promené face à l'Etoile Rouge Belgrade (4-0). Simon Mignolet et Divock Origi ont apprécié du banc les buts victorieux de leurs équipiers Roberto Firmino(20e), Mohamed Salah (45e, 51e sur pen) et Sadio Mane (80e). La formation serbe (1 point) est dernière.

Dans le groupe B, Barcelone a battu l'Inter (2-0) grâce à des buts de Rafinha (32e) et de Jordi Alba (83e). Blessé depuis le 10 octobre avec les Diables Rouges, Thomas Vermaelen était absent chez les Blaugranes. Touché à la cheville, dimanche lors du derby milanais, par l'ex-Anderlechtois Lucas Biglia, Radja Nainggolan était forfait chez les Intéristes. Barcelone est premier du groupe avec le maximum de points devant l'Inter (6). Tottenham et le PSV, qui ont partagé en début de soirée à Eindhoven (2-2) comptent une unité.





Tous les buts et actions à suivre dans notre multilive