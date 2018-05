Le Real Madrid aura souffert une demi-heure samedi à Kiev mais a finalement décroché la 13e Ligue des Champions de son histoire, la troisième de suite.

Les Espagnols se sont imposés 3-1 grâce des réalisations de Karim Benzema (51e) et Gareth Bale (64e et 83e), bien aidés sur deux buts par le gardien de but allemand des Reds Loris Karius. Le Sénégalais Sadio Mané avait égalisé à la 55e pour la formation de Jurgen Klopp. Les Madrilènes de Zinédine Zidane ont souffert jusqu'à la demi-heure de jeu, moment où l'Egyptien Mohamad Salah a dû sortir, blessé à l'épaule après un contact avec Sergio Ramos. Quelque peu groggy par la sortie de sa vedette, Liverpool a vu son gardien Karius littéralement offrir le premier but à Benzema en début de seconde mi-temps avant d'être coupable d'une faute de main sur un tir lointain de Bale (83e). Peu avant, le Gallois avait donné l'avantage aux Merengue d'une magnifique retournée à la 64e.

Depuis le début de la Ligue des Champions lors de la saison 1992-1993, c'est la première fois qu'un club parvient à s'imposer trois années de suite. Zinedine Zidane est le premier entraîneur à gagner trois fois la Ligue des Champions d'affilée.





