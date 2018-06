Le Roi Philippe a assisté au match Belgique - Tunisie samedi après-midi à Moscou.

Le Roi était accompagné de ses deux fils, les princes Gabriel et Emmanuel.

Après la victoire nette des Diables (5-2), le souverain est descendu dans le vestiaire. "Le Roi nous a félicités un par un un et nous a remerciés car on représente bien la Belgique et il a apprécié le spectacle", a confié Youri Tielemans.

Quant à la Reine Mathilde, elle est restée en Belgique. Elle s'était rendue au Mondial 2014 au Brésil, où le couple royal avait assisté au match Belgique - Russie.