Le Sénégal a ouvert le score à la 28eme minute de jeu grâce à une belle reconversion offensive.

Duel au sommet, mardi en Russie, avec deux des meilleurs attaquants de la planète: Robert Lewandowski et Sadio Mané, à l'occasion de Pologne-Sénégal pour le compte du groupe H du Mondial-2018.

Lewandowski (Bayern Munich) et Mané (Liverpool) ont beau jouer dans les plus grands clubs européens, le Polonais et le Sénégalais vont vivre leur première Coupe du monde.

Et c'est capital pour deux équipes qui font figure d'outsider, derrière la Colombie dans leur groupe. Pas question donc de se rater.

"Les attentes sont très élevées mais je ne suis pas le seul concerné; c'est toute l'équipe qui doit être au rendez-vous", a d'ailleurs assuré le buteur du Bayern sur le site de la Fifa.

"Nous sommes prêts à affronter cette situation. La pression ? Il y en a toujours eu et il y en aura toujours. Nous avons l'habitude de vivre avec elle et d'en faire abstraction", a-t-il ajouté.

Les compositions:

Pologne: Szczesny, Piszczek, Cionek, Pazdan, Rybus, Zielinski, Krychowiak, Blaszczykowski, Milik, Grosicki, Lewandowski.

Sénégal: K. N'Diaye, Wague, Sane, koulibaly, Sabaly, Sarr, A. N'Diaye, Gueye, Mane, Niang, Diouf.

