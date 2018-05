La lutte pour le titre pourrait connaître son épilogue ce dimanche.

S’il prend un point à Sclessin, le Club Bruges sera sacré. L’affiche s’annonce alléchante, entre une équipe rouche en pleine réussite et des Flandriens à nouveau en confiance.

Pour le Standard, il n’y a qu’une solution pour encore rêver du titre : battre Bruges.

Il faudra ensuite s’imposer à Charleroi en espérant un faux pas du Club contre Gand… Les chances que les Rouches soient champions sont très réduites : elles s’élèvent à 9 %, selon les cotes moyennes des différents bookmakers. Bruges a, lui, 89 % de chances de décrocher le titre… pour seulement 2 % de chances pour Anderlecht.

Cette journée sera également capitale dans la lutte pour la deuxième place. Si le Standard s’impose et qu’Anderlecht, privé de Trebel, ne s’impose pas à Gand, les Mauves ne pourront plus rattraper les Rouches. Rendez-vous dimanche à 19 h 50 pour savoir qui sera encore en course pour le titre, la C1 et l’Europe.