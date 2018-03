Grâce à un but de Renaud Emond, tombé dès l'entame des prolongations, le Standard remporte sa huitième Coupe de Belgique au Stade Roi Baudouin.

Le récit du match

Le match débutait avec quelques minutes de retard en raison des nombreux jets de fumigènes de la part des deux kops de supporters. Plutôt bien rentré dans la rencontre, le Standard ne se procurait pas de réelle possibilité et laissait progressivement le Racing Genk entrer dans cette finale.

Les Limbourgeois ont été les plus entreprenants et les plus dangereux, mais dans l'ensemble on assistait à un duel physique globalement peu emballant, les deux blocs étant bien organisés.

La deuxième période était du même acabit, tant et si bien qu'après septante minutes on ne comptabilisait pas le moindre tir cadré de part et d'autre.

Après nonante minutes, le score était toujours vierge. Les deux équipes étaient donc amenées à disputer deux fois quinze minutes de prolongations.

Dès l'entame des prolongations, Renaud Emond ouvrait la marque. Isolé au second poteau, l'attaquant reprenait de la tête un centre venu de la gauche de Carcela. Vukovic repoussait le cuir juste derrière sa ligne.

Cette 8e victoire dans cette compétition permet au Standard d'être le premier club belge assuré de jouer sur la scène européenne la saison prochaine. Il est qualifié pour la phase de groupes de l'Europa League 2018-2019.

Emond termine meilleur buteur de la Croky Cup avec 6 réalisations.

Les sept précédents succès du Standard, qui jouait sa 17e finale, remontent à 1954, 1966, 1967, 1981, 1993, 2011 et 2016.

Genk, issu d'une fusion entre Winterslag et Waterschei Thor en 1988, a perdu sa première finale. Le club limbourgeois avait gagné ses quatre premières en 1998, 2000, 2009 et 2013.

Le record de victoires appartient toujours au Club Bruges (11 victoires) devant Anderlecht (9).





