Le Standard a été battu (1-2) à Zulte Waregem mardi soir en ouverture de la 23e journée du championnat.

Les Rouches ne figurent dès lors plus dans le top 6. Dans les autre matches de la soirée, Mouscron a été battu 0-3 par Courtrai et Saint-Trond s'est imposé 2-0 face à Malines. Les Tudonnaires (6e avec 32 pts) et Courtraisiens (7e avec 29 pts) passent devant les Liégeois au classement de la Pro League.





Le fil du match:

Doumbia profite d'une perte de balle de Laifis à la 25e pour ouvrir le score.

Le capitaine Pocognoli, blessé juste avant la mi-temps, sera remplacé à la pause par Fai.

Le Standard commence à pousser en seconde période et Emond égalise méritoirement à la 72e de la tête. Edmilson est renvoyé aux vestiaires à la 88e pour abus de cartons jaunes.

Pire pour les Rouches, Saponjic fait 2-1 dans les derniers instants.





Revivez notre live: