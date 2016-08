Le Standard concède le nul à la dernière seconde et peut s'en vouloir (2-2)

Football

Le Standard de Liège a longtemps cru partir de Bruges avec les trois points mais le Club a marqué dans la dernière minute du temps additionnel pour prendre un point (2-2) dimanche au Stade Jan Breydel, pour le compte de la cinquième journée de Jupiler Pro League.

Le Standard, en manque de point, se déplaçait à Bruges et avait à cœur de se racheter de l'humiliation de l'année passée (7-1). Pour l'équipe de Michel Preud'homme, le constat est le même avec six points en quatre rencontres. Les "Gazelles" ont dû composer avec les absences de Lior Refaelov et de José Izquierdo, blessés. Jean-François Gillet, blessé samedi à l'entraînement, a cédé sa place à Guillaume Hubert dans les buts liégeois.

Le début de match a été animé par trois occasions brugeoises signées Vossen, Gedoz et Wesley mais c'est l'équipe de Yannick Ferrera qui a ouvert le score. Ryan Mmaee s'est joué d'Engels avant d'adresser un centre parfait pour Birama Touré (0-1, 14e). Les Brugeois ont ensuite dominé la fin de la première période, sans parvenir à marquer.

Le Club est finalement revenu au score dans le second acte. Après un coup franc mal tiré, Felipe Gedoz a remis les équipes à égalité en reprenant de volée peu un deuxième ballon (1-1, 53e). Le Standard, bien en place dans cette rencontre, a ensuite trouvé la transversale sur une tentative de Jean-Luc Dompé. Un gros raté du Chypriote Konstantinos a failli profiter à Jelle Vossen mais le tir brugeois a été repoussé par le poteau.

Une mauvaise relance de Ludovic Butelle a permis à Junior Edmilson de se retrouver dans le grand rectangle. Rentré en cours de match, il s'est joué de deux defenseurs avant de placer le ballon dans le filet opposé (1-2, 86e). Alors que le Standard pensait prendre trois points, le Club de Bruges a égalisé dans la dernière minute grâce à une tête de Bjorn Engels (2-2, 90e+4) sur un centre de Diaby.

Au classement, Bruges, 9e, affiche 7 points au compteur, une longueur devant le Standard, 11e.

Le Sporting d'Anderlecht (8pts) accueille La Gantoise (8) à 18h00 alors que Genk (7) recevra Zulte Waregem (10) à 20h00.





