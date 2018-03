Avant la dernière journée de championnat, le Standard est sixième, Anderlecht deuxième et Eupen dernier.

Le Standard a très mal débuté la rencontre contre Malines qui, via Bandé, a ouvert le score après 4 minutes. Les "Rouches" se sont remis à jouer vers l'avant et ont vu Marin déposer un coup franc sur la tête d'Emond qui, d'une belle tête, a remis les équipes à égalité.

Sur un corner mal dégagé par le Standard, Mera est venu planter le 1-2 pour la lanterne rouge du championnat. Malines peut également se sentir floué dans cette première mi-temps. Alors que Bandé partait seul au but, l'avant a été accroché fautivement par Cavanda. Pourtant, l'arbitre de cette rencontre n'a pas bronché. Dans la foulée, Luyindama a égalisé sur corner pour les Liégeois. Score à la mi-temps: 2-2.

Au retour des vestiaires, le Standard a pu profiter d'un but de Carlinhos, encore sur corner, pour prendre l'avance, 3-2. Le score ne bougera plus malgré un penalty accordé généreusement au Standard et raté par Marin. Notons qu'un deuxième carton rouge, oublié par l'arbitre du soir, aurait pu être adressé à Mehdi Carcela pour un tacle très appuyé.

Cette défaite de Malines leur permet pourtant de quitter la dernière place au classement puisqu'Eupen s'est incliné 2-0 à l'Antwerp. L'écart entre ces deux équipes se joue effectivement à la différence de but.

Dans les autres rencontres, Anderlecht qui menait 1-3 à la mi-temps a pu prendre les trois points à Zulte-Waregem malgré le but de Saponjic. Score final : 2-3. Auteur de trois buts la semaine dernière contre Mouscron, Lukasz Teodorczyk a prouvé ce samedi qu'il avait retrouvé ses bonnes vieilles habitudes en signant un doublé. Les Mauves ont bien démarré la rencontre en ouvrrant le score rapidement via une tête de Ryota Morioka (3e). Déjà inattentive sur le premier but, la défense du Essevee permettait ensuite à Gerkens de lancer Teodorczyk en profondeur. Le Polonais entrait dans la surface et plaçait entre les jambes de Bossut (12e). Bien que malmené, Zulte Waregem est parvenu à réduire l'écart via une coup de tête piqué de Marvin Baudry (28e) mais une nouvelle erreur de l'équipe de Francky Dury a rapidement permis à Teodorczyk de s'offrir un doublé en dribblant Bossut (32e). En deuxième période, les Mauves ont assuré une deuxième victoire consécutive malgré la réduction de l'écart signée Ivan Saponjic (85e). Le Sporting bruxellois dépasse au classement Charleroi, auteur d'un match nul (0-0) face à Saint-Trond.

Bruges est quant à lui parvenu à sortir de sa spirale négative faite de quatre partages et une défaite. Après une première période dominée et marquée par une frappe sur le poteau (40e), les Brugeois sont parvenus à trouver la faille grâce à un plat du pied bien placé d'Abdoulaye Diaby (51e). Courtrai est cependant revenu très vite dans le match en égalisant sur un penalty controversé transformé par Stojanovic (62e). Anthony Limbombe a finalement libéré les siens à la 79e et permis à Bruges de totaliser 64 points.

Le scénario fou du soir s'est déroulé à Gand dans le match qui opposait Yves Vanderheague à son ancienne équipe, Ostende. Ce sont d'ailleurs les Côtiers qui menaient 0-1 à la mi-temps, puis 0-2 grâce à un bijou d'Akpala. La Gantoise qu'on croyait enterrée a pu revenir au score, 2-2, mais c'était sans compter sur Zivkovic, buteur dans la dernière minute, qui permet à Ostende de prendre les trois points.

Gank conforte lui sa place en Playoffs 1 grâce à son succès 0-1 à Waasland-Beveren. Mouscron et Lokeren, qui n'ont plus rien à jouer dans cette fin de phase classique, se sont quittés sur une victoire des Waeslandiens, 1-2.

Les verdicts tomberont lors de la dernière journée de la 30e et dernière journée de la phase classique du championnat le weekend prochain. Toutes les rencontres sont programmées le dimanche 11 mars à 14h30.

Les scores de la soirée :

Bruges - Courtrai: 2-1

Standard - Malines: 3-2

Antwerp - Eupen: 2-0

Mouscron - Lokeren: 1-2

Gand-Ostende: 2-3

Charleroi - Saint-Trond: 0-0

Waasland-Beveren - Genk: 0-1

Zulte-Waregem - Anderlecht: 2-3

Voici le classement à l'issue de la 29e journée :

