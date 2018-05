Le Standard prend la deuxième place du classement à Anderlecht et se rapproche à un point du leader Brugeois.

En première mi-temps, Anderlecht n'a pas pu profiter de cinq occasions franches, en manquant de justesse devant le cage d'Ochoa.

Au retour des vestiaires, sur une contre-attaque rapide, Carcela parvient à lancer Edmilson. Najar rate complètement son intervention, ce qui lasse Edmilson s'offrir un duel face à Sels. Et c'est le Liégeois qui le remporte, 0-1 !

A peine quelques minutes plus tard, le Standard en remet une couche. On retrouve Edmilson sur le flanc droit qui centre à la limite du hors-jeu. Emond est à la réception du centre et gagne son duel avec Josué Sa. C'est 0-2 et cela glace le Parc Astrid dont les joueurs dominaient la première mi-temps.

Peu après l'heure de jeu, après 10 minutes de siège, Anderlecht trouve la faille après un cafouillage dans le rectangle rouche. Gerkens puis Teo parvienne à pousser le ballon au fond des filet. Le match n'est pas terminé ! 1-2.

A la 78e minute, alors qu'Anderlecht pensait revenir dans la partie, une nouvelle contre-attaque très rapide du Standard cloue Anderlecht. Edmilson et Carcela, encore eux, prennent le meilleur sur Najar, seul en couverture, et se jouent de Sels. C'est un double pour Edmilson, c'est 1-3 pour le Standard.