Ari a ouvert le score à la 38ème minute de jeu. Les Rouches ont égalisé dès le retour des vestiaires. Le Standard a décroché les 3 points dans les arrêts de jeu.

Le Standard de Liège s'est imposé à domicile face au FK Krasnodar (2-1) jeudi soir dans le cadre de la troisième journée de l'Europa League. Les Liégeois restent troisièmes mais reviennent à égalité de points (6) avec le FC Séville et son adversaire du jour dans le groupe J.

Le FK Krasnodar montrait en début de rencontre pourquoi il occupait actuellement la deuxième place du championnat russe et la tête du groupe J. Le gardien liégeois Ochoa devait dévier un premier coup franc puissant de Ramirez. Claesson suivait bien le rebond mais le milieu suédois ne réussissait pas à mettre les visiteurs aux commandes (11). Le Standard ne parvenait pas à sortir de son camp et se faisait une nouvelle frayeur sur un tir de loin de Wanderson qui passait à côté (19). L'ancien joueur du Lierse tentait à nouveau sa chance un peu plus de dix minutes plus tard mais sa frappe léchait le poteau d'Ochoa (30). Les Russes étaient finalement récompensés à la 39e. Bien servi dans le rectangle par Petrov, Ari passait devant deux défenseurs liégeois pour crucifier Ochoa à bout portant.

En début de seconde période, le Standard de Liège égalisait immédiatement sur sa première tentative. En effet, Renaud Emond (47) tentait une reprise de volée audacieuse des 25 mètres qui venait lober le portier Sinitsyn. Les Liégeois étaient tout proche de prendre l'avantage quelques minutes plus tard mais le tir de Carcela touchait le poteau (52). Par la suite, l'attaquant de Krasnodar Ari manquait l'occasion d'inscrire un doublé en ratant deux fois son face à face avec Ochoa (64, 68). Alors que l'on se dirigeait vers un match nul, le défenseur liégeois Laifis a offert de la tête la victoire au Standard dans le temps additionnel (90e+3).

Dans le même temps, le FC Séville s'est imposé largement face à Akhisarspor (6-0). Au classement, le FC Séville, le FK Krasnodar et le Standard de Liège comptent six points. Akhisarspor ferme la marche avec zéro point.









