Les Liégeois ont été menés 2-1 avant de recoller un score via un but gag.

C'est Ishak Belfodil qui a marqué pour les Rouches, très tôt dans le match. Après l'égalisation sur un but csc de Laifis, c'est Sylla qui a donné l'avance aux Eupenois. On pensait le Standard sur la piste d'une nouvelle défaite mais un but gag suite à une erreur de Van Crombrugge a sauvé un point pour les Rouches.





LES COMPOS

Eupen

Standard

Eupen: Cases pour doubler Ocansey

Réserves : 30. Niasse, 77. Biersard, 25. George, 18. Dufour, 28. Ocansey, 31. Ndiaye, 9. Jeffren, 11. Bassey.

Blessés : Timmermans (revalidation ligaments croisés), Mouchamps (adducteurs).

Suspendu : Diallo (1/1).

Sous la menace d’une suspension : Henry, Cases.

Observations : Diallo suspendu, Hackenberg le doublera. Mais… "Il y aura d’autres changements, d’autant qu’il y a deux matches en quatre jours", assure Jordi Condom. Dès lors, Cases devrait remplacer Ocansey, invisible durant deux matches. Par ailleurs, toujours pas de Taulemesse. Sans le citer, le coach espagnol a signalé que "le moment de la saison était important et qu’il fallait faire avec les joueurs concentrés à 100 % sur Eupen"…





Standard: Raman reste un petit peu douteux

Réserves : 28. Hubert, 16. Bodart, 33. Kosanovic, 24. Fiore, 21. Enoh, 14. Mbenza, 9. Emond, 52. Bah, 5. Danilo.

Blessés : 30. Legear (genou), 45. Lavalée (genou), 40. Déom (coup contre les U21 de Gand).

Suspendu : Andrade.

Sous la menace d’une suspension : 2. Goreux, 8. Raman.

Absents : 7. Dossevi (retour de la Can), 32. Fai (Can).

Observations : Danilo qualifié, deux joueurs doivent sauter de cette sélection. Benito Raman a repris les entraînements ce mardi, mais avait encore un petit peu mal au dos. Théoriquement, cela ne devrait pas l’empêcher de tenir sa place. (M. F.)