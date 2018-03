Les six clubs qualifiés pour les playoffs 1 sont connus. Le Club Bruges, Anderlecht, Charleroi, La Gantoise, Genk et le Standard disputeront le tour final pour le titre de champion de Belgique à l'issue d'une dernière journée riche en rebondissements, alors que c'est Eupen qui assure son maintien.

À la mi-temps, le Standard était mené 2-0 face à Ostende qui réalisait jusque là un très bon match. Très bons sur les contres, il n'en a fallu que deux pour expulser provisoirement le Standard du top 6 grâce à Canesin et Akpala. C'est donc Courtrai qui était qualifié pour les playoffs 1 grâce à un score favorable de 2-0 face à Charleroi où Chevalier et Perbet ont marqué. Le Français n'a pas fêté son but face à ses anciennes couleurs. Le scénario totalement fou s'est déroulé en deuxième mi-temps. Le Standard a marqué 3 buts via Emond, Djenepo et Fai pour reprendre la 6e place à Courtrai.

A Anderlecht, il n'a fallu que deux minutes à Dendoncker pour être exclu mais cela n'a pas empêché Teo de marquer son sixième but en trois matchs. La réponse anversoise est venue de Limbombe. Anderlecht a hérité d'un deuxième carton rouge via Trebel... et d'un deuxième but par Ganvoula sur pénalty. Les Mauves restent à une distance respectable de Bruges qui s'est imposé à Saint-Trond : 6 points après la division des points par deux.

Toujours dans les playoffs 1, La Gantoise, quatrième, a logiquement battu Genk 2-1. Les Limbourgeois sont néanmoins qualifiés pour l'emballage final de ce championnat. Derrière un quatuor déjà qualifié - Club Bruges, Anderlecht, Charleroi et La Gantoise - des quatre clubs concernés encore par un ticket pour le top 6, c'est Courtrai et l'Antwerp qui sont reversés en playoffs 2 et manquent le bon wagon.

Dans le bas du classement, la journée a été folle aussi. Le FC Malines pensait avoir fait le plus dur en s'imposant face à Waasland-Beveren (2-0). Le KV s'était rassuré en deuxième période grâce à des buts de Mera (49e) et Bandé (57e) alors qu'Eupen était contraint encore au partage, à ce moment là du match, face à Mouscron. Eupen devait inscrire 3 buts pour se maintenir. Toyokawa (73), Garcia (76), et Toyokawa par deux fois encore (80 et 89) ont réussi l'exploit pour assurer le sauvetage des Germanophones, repris en cours de saison par Claude Makelele. C'est donc bien Malines qui descend à l'étage inférieur.

Le classement de playoffs 1 :

1. FC Bruges 34 points

2. Anderlecht 28 points

3. Charleroi 26 points

4. La Gantoise 25 points

5. Genk 22 points

6. Standard 22 points

Les scores du jour:

Anderlecht - Antwerp : 2-1 (cartons rouges pour Dendoncker et Trebel, buts de Teodorczyk, Ganvoula et Limbombe)

Genk - La Gantoise : 1-2 (buts de Vertstraete et Kalu pour La Gantoise et Trossard pour pour Genk)

Courtrai - Charleroi : 2-0 (but de Chevalier et Perbet)

Eupen - Mouscron : 4-0 (buts de Toyokawa (3), Luis Garcia)

Ostende - Standard : 2-3 (buts de Canesin et Akpala pour Ostende, Emond, Djenepo et Fai pour le Standard)

Malines - Waasland-Beveren : 2-0 (buts de Mera et Bandé)

Lokeren - Zulte-Waregem : 0-2 (but de De Pauw et Olayinka)

Saint-Trond - Bruges : 0-1 (but de Vormer)

