Ce mercredi, le numéro 10 de Chelsea a ajouté une perle à sa vitrine de buts déjà bien remplie.

Depuis le début de sa carrière pro, Eden Hazard a déjà planté 145 buts : 50 pour Lille et déjà 95 pour Chelsea. Le dernier en date fait sans conteste partie des plus beaux. Il a été inscrit ce mercredi soir à Anfield.

Après ce but exceptionnel, la DH a établi un classement subjectif de ses dix plus belles réalisations, selon les critères esthétiques mais aussi selon la difficulté et l'adversaire. La première étant presqu'incontestablement son slalom géant réalisé l'année dernière face à Arsenal. Vient ensuite la séquence qui a mis K.O. les joueurs de Liverpool hier soir. Pour le plaisir des yeux...

1) 04/02/2017 : Chelsea - Arsenal

2) 26/09/2018 : Liverpool - Chelsea

3) 21/03/2013 : Chelsea - Sparta Prague

4) 06/03/2011 : Marseille - Lille

5) 12/01/2013 : Stoke City - Chelsea

6) 02/05/2016 : Chelsea - Tottenham

7) 04/12/2013 : Sunderland - Chelsea (le second but)

8) 22/10/2009 : Lille - Genoa

9) 26/06/2016 : Belgique - Hongrie

10) 10/11/2010 : Montpellier - Lille