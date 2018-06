La première journée de phase finale nous a amené son lot de rebondissements et de buts magnifiques!

Pavard, Cavani, Di Maria, voilà les joueurs qui ont inscrit un bijou ce samedi !

Quels sont les faits marquants de cette journée?

1. Des records français

Kylian Mbappé est devenu le plus jeune joueur à inscrire un doublé en phase finale de Coupe du Monde. Bien en verve aujourd'hui, la pépite française succède ainsi à Pelé.

Fauché sur l'action provoquant le penalty, puis auteur d'un doublé pour enfoncer l'Argentine, Mbappé a été élu homme du match.

Il n'est pas le seul à avoir battu un record ! Son sélectionneur l'a fait aussi. Didier Deschamps a dirigé face à l'Argentine son 80e match à la tête des Bleus, un record de longévité pour un sélectionneur français. Deschamps dépasse Raymond Domenech et ses 79 matches dirigés en équipe de France de 2004 à 2010.

2. La fin du cycle argentin

Certains seront attristés, d'autres en seront contents. L'Argentine, avec la pléiade de stars qu'ils avaient dans leur effectif, faisait peine à voir jouer. Face aux Français, ils sont simplement tombés contre plus fort.

C'était certainement le dernier Mondial de certains joueurs. Si Mascherano et Lucas Biglia ont déjà dit "au revoir" à l'Albiceleste, d'autres ne l'ont pas encore fait mais devraient suivre la marche. Lionel Messi peut-être ?

3. Premier but encaissé par l'Uruguay

L'Uruguay a encaissé contre le Portugal le premier but de son tournoi. Pepe, sur un corner joué en deux temps, a sauté plus haut que tout le monde pour remettre les deux équipes à égalité. C'est un mini événement car les Uruguayens n'avaient pas encore concédé le moindre but.

En effet, ils s'étaient imposés 1-0 contre l'Egypte, 1-0 contre l'Arabie Saoudite et 3-0 contre la Russie.