Des rires et des pleurs lors de cette journée de Mondial.

1. L'Angleterre qualifiée, le Panama délivré

Grâce à sa large victoire face au Panama, l'Angleterre a assuré sa qualification pour les huitièmes de finale de la compétition. Par la même occasion, les Anglais ont permis à la Belgique de décrocher son ticket pour le tour suivant.

Menés 6-0, les Panaméens y ont cru jusqu'au bout et ont pu laisser éclater leur joie en fin de rencontre malgré la raclée prise : l'équipe d'Hernan Gomez a inscrit à la 78e minute le premier but de son histoire à la Coupe du monde !

Malgré la défaite, les supporters du Panama n'ont pas hésité à nettoyer leur tribune avant de quitter le stade. Beau geste !

2. Le Panama voulait marquer à tout prix !

Scène cocasse durant la rencontre entre Anglais et Panaméens : après le but inscrit par Harry Kane sur penalty, le Panama a voulu récupérer tout de suite le ballon pour aller jouer alors que les joueurs de l'Angleterre fêtaient leur but.

3. Un échauffement en dansant pour le Sénégal

Belle image de l'équipe du Sénégal qui s'apprêtait à affronter le Japon dans le groupe H. Avant la rencontre, les Lions de la Teranga se sont échauffés en dansant, tous ensemble sur le terrain.

4. Un défenseur de la Pro League buteur avec le Sénégal

Le joueur d'Eupen Moussa Wagué, 19 ans et 8 mois, a inscrit un but ce dimanche après-midi face au Japon. Cela fait de lui le plus jeune joueur africain a inscrire un goal en phase finale de la Coupe du monde.

Malheureusement pour le Sénégal, Keisuke Honda a réussi à égaliser quelques minutes plus tard pour offrir un point aux Japonais.

5. Les pleurs de Son

Grande déception pour les Coréens proches de l'élimination après leur défaite face au Mexique samedi. Après le match, le joueur de Tottenham Son Heung-min ne pouvait cacher sa déception malgré son but qui sauvait l'honneur en fin de rencontre. Des photos de ses pleurs ont tourné sur les réseaux sociaux ce dimanche.