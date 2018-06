L'Allemagne, tenante du titre, est éliminée dès le premier tour de la Coupe du monde de football en Russie. La Mannschaft a été battue 2-0 par la Corée du Sud, mercredi à Kazan.

En première période, Neuer provoquait des sueurs froides au camp allemand en captant mal un coup franc de Jung (19e). Une reprise de Son terminait au-dessus (25e).

L'Allemagne était dangereuse par Werner, dont le tir était contré in extremis par un défenseur (38e). Sur le corner, le gardien sud-coréen Jo neutralisait la tentative de Hummels (39e).

En début de seconde période, Jo réalisait un arrêt-réflexe sur une tête à bout portant de Goreztka (48e). La Corée du Sud restait menaçante en contre via Son (63e et 78e).

Une frappe de Reus échouait de peu au-dessus (84e). Hummels reprenait de l'épaule un centre de la droite et envoyait le ballon à côté (86e).

Dans les arrêts de jeu, la Corée du Sud marquait dans les arrêts de jeu grâce à Kim Young-Gwon sur les suites d'un corner (90e+4). L'arbitre Geiger a eu besoin de la vidéo pour vérifier si le dernier joueur à avoir touché le ballon était un Allemand ou un Coréen.

Les Allemands se ruaient vers le but sud-coréen. Même Neuer montait sur une phase offensive. La Corée du Sud récupérait le ballon et Heung-min Son, lancé en profondeur, pouvait doubler la mise dans le but vide (90e+6).

Les deux équipes terminent avec 3 points au compteur. La Suède et le Mexique (6 points) passent au tour suivant.

Comme les trois derniers champions du monde européens (la France en 1998, l'Italie en 2006 et l'Espagne en 2010), l'Allemagne est éliminée dès le premier tour lors de l'édition qui suit son sacre. L'Allemagne n'avait plus été éliminée au premier tour de la Coupe du monde depuis 1938.

