Les deux équipes sont à une parfaite égalité au classement.

L'Angleterre n'a pas fait dans le détail, dimanche à Nijni Novgorod, surclassant le Panama sur le score de 6-1 pour le compte de la deuxième journée du groupe G de la Coupe du monde. Grâce à cette plantureuse victoire, les Three Lions de Gareth Southgate sont à stricte égalité avec les Diables Rouges en tête du classement (6 pts). Le Panama et la Tunisie sont éliminés (0 pt). Auteur d'un triplé (22e s.p, 45e+1 s.p., 62e), dont deux penalty, Harry Kane est désormais, avec 5 réalisations, le meilleur buteur de la compétition devant le Portugais Cristiano Ronaldo et Romelu Lukaku (4 buts).

Pour sa deuxième rencontre, l'Angleterre devait se passer de Deli Alli, sorti blessé lors de la victoire contre la Tunisie (2-1). Gareth Southgate l'a remplacé par Ruben Loftus-Cheek.

Après la large victoire belge samedi contre la Tunisie (5-2), les Anglais pouvaient se qualifier pour les huitièmes et valider, par la même occasion, le ticket belge.

Il n'aura pas fallu longtemps aux Three Lions pour prendre le large. Dès la 8e minute, John Stones a ouvert la marque d'une tête sur corner (1-0, 8e). Le défenseur de City a ponctué une magnifique combinaison sur un coup franc (4-0, 40e). Entre-temps, Harry Kane avait marqué sur penalty (2-0, 22e s.p.) et Jesse Lingard a trompé le malheureux Jaime Penedo d'une magnifique frappe lointaine (3-0, 36e). Juste avant le repos, Kane a porté la marque à 5-0 sur un nouveau penalty (5-0, 45e+1). En seconde période, l'attaquant de Tottenham a ajouté un troisième but personnel sur une déviation quelque peu chanceuse (6-0, 62e)

Côté panaméen, Felipe Baloy a sauvé l'honneur des siens (6-1, 78e) sur phase arrêtée, marquant le premier but des 'Canaleros' en Coupe du monde. A 37 ans et 4 mois, il est aussi devenu le 4e plus vieux buteur de l'histoire de la compétition.

Jeudi, Belges et Anglais se disputeront la première place du groupe à Kaliningrad (20h). Les deux nations européennes comptent six unités alors que le Panama et la Tunisie sont éliminés (0 pt).

Le duel entre la Belgique et l'Angleterre s'annonce intense et indécis. Les deux équipes sont à stricte égalité (points, buts marqués et encaissés). En cas de partage, le vainqueur du groupe sera désigné au classement du fair-play. A ce petit jeu-là, les Anglais sont provisoirement en tête avec deux cartons jaunes contre trois pour les Diables Rouges de Roberto Martinez. En cas d'égalité aux cartons au terme du match de jeudi, un tirage au sort pourrait avoir lieu.





