Manchester City a infligé un deuxième 0-3 en cinq jours à Arsenal en dominant les Gunners à l'Emirates Stadium lors d'un match en retard de la 28e journée de Premier League.

Vainqueurs par ce même score en finale de League Cup dimanche, les Citizens ont récidivé et une nouvelle fois montré leur supériorité. Vincent Kompany et Kevin De Bruyne ont tous les deux joué l'intégralité de la rencontre.

Parti avec le couteau entre les dents dès les premières minutes, Arsenal a vu ses velléités de revanche disparaître assez rapidement dans cette rencontre. Manchester City n'a en effet pas tardé à faire parler ses talents en commençant par Leroy Sané. Au quart d'heure de jeu, le jeune allemand partait en slalom depuis le flanc gauche et semait la panique dans la défense des Gunners avant de servir Bernardo Silva. La frappe en lucarne enroulée du Portugais ne laissait alors aucune chance à Cech (15e). Déjà moins incisifs, les hommes d'Arsène Wenger prenaient un coup au moral quelques minutes plus tard. Une action chorale orchestrée par Sané et Agüero permettait à David Silva de faire 0-2 (28e) juste avant que l'Allemand n'inscrive son nom au marquoir pour le 0-3 (33e).

Démoralisé, Arsenal aurait pu se relancer en début de deuxième période mais un penalty manqué par Pierre-Emerick Aubameyang finissait par plomber définitivement l'ambiance dans l'Emirates Stadium.

Au classement, Manchester City (75 points) est premier et possède 16 points d'avance sur son premier poursuivant Manchester United. Arsenal est quant à lui 6e avec 45 points.