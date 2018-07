Chroniqueur pour France Football, l'ancien joueur de Marseille et de Lyon, Hatem Ben Arfa n'y est pas allé de main morte en publiant une tribune libre plutôt acerbe. Le technicien de 31 ans, non-retenu dans lea liste des 23 de Didier Deschamps pour l'aventure russe, fustige le jeu développé par les Bleus, et n'a pas manqué de s'attirer la foudre des supporters.

Hatem Ben Arfa regrette le manque d'audace des Bleus, que beaucoup avaient également pointé, qui n'ont pas souvent pris l'adversaire à la gorge. La France a par exemple remporté sa finale avec un score assez large, mais n'a eu la possession que durant 34% du temps.

"Les Bleus sont des spéculateurs qui misent avant tout sur l'erreur de leurs adversaires. Ils usent et profitent de la moindre occasion pour les punir. Je ne peux pas non plus me résoudre à gagner ainsi avec des talents aussi inventifs que Griezmann, Fekir, Mbappé ou Dembélé. Je pense que c'est du gâchis. Vu nos forces, on pourrait être beaucoup plus audacieux, moins caméléons", explique-t-il dans l'hebdomadaire français.

"Pour moi, ce serait dangereux de se cacher derrière cette deuxième étoile pour faire du jeu des Bleus une référence mondiale. On ne va pas se le cacher : le style et l'identité ultraréalistes des Français sont assez moches", explique le joueur à France Football. "Et je n'ai pas envie que ce style-là devienne désormais la norme dans les centres de formation ou les clubs, puisque l'on a souvent l'habitude d'essayer de copier le nouveau champion du monde".

Selon lui, Didier Deschamps doit quitter la sélection afin que le talent offensif des Bleus revienne au devant de la scène.

Les propos de l'ancien joueur de Newcastle choquent dans l'Hexagone, alors que la France est toujours en train de célébrer son deuxième sacre mondial.

Pas certain qu'après cette tribune, l'un des mal-aimés du foot français retrouve une place dans le coeur des supporters tricolores.