Si l'équipe entraînée par Besnik Hasi s'est imposée deux buts à un contre Asteras Tripolis, le gardien belge a connu une soirée émaillée d'une mésaventure qui a failli coûter cher au club du Pirée.

Alors que le score est toujours vierge et que la demi-heure de jeu approche, l'ancien Anderlechtois reçoit une passe en retrait assez compliquée, qu'il contrôle de la poitrine sous le pressing d'un adversaire.

Il tenter d'éliminer ce dernier d'un dribble mais Georgios Kyriakopoulos n'en démord pas et se jette pour tacler le cuir, qui terminera sa course un petit mètre à côté du but défendu par le récent transfuge athénien.

Plus de peur que de mal pour le gardien trentenaire, qui aura finalement encaissé un but en fin de match alors que son équipe menait deux buts à zéro.