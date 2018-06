Les Belges réagissent après leur victoire.

Les Diables rouges ont battu l'Angleterre lors de leur troisième rencontre de Coupe du monde grâce à un but d'Adnan Januzaj (1-0).

Cette victoire permet à la Belgique d'affronter le Japon en huitièmes de finale, match qui se déroulera ce lundi à 20h.

Voici les réactions des joueurs (et du coach) après cette victoire :





Roberto Martinez

"Nous avons réalisé une très belle performance ce soir. Tous les joueurs ont contribué à cette victoire. Gagner n'était pourtant pas l'objectif principal. Je voulais surtout une bonne prestation de mon groupe. La victoire est la conséquence de cette belle prestation. Nous avons vu de grandes nations passer tout près de l'élimination, nous devons donc juste nous concentrer sur nous-mêmes.

Nous avons montré que nous sommes un groupe fort. Des gens ont fait leurs débuts en Coupe du monde aujourd'hui et l'ont très bien fait. Nous allons maintenant affronter le Japon : ce sera un match pour lequel il faudra être prêt. C'est la seule chose qui importe. Concernant Adnan Januzaj, il a prouvé aujourd'hui pourquoi il était dans l'équipe. Il mérite ce but, il a connu une période difficile. Il a dû apprendre par le chemin difficile, son but aujourd'hui est une récompense fantastique pour tout le travail fait durant sa saison."

Adnan Januzaj

"Je suis rentré dans le jeu et j'ai tenté ma chance. J'ai fait de mon mieux et j'ai marqué un but. Je suis très content. Je voulais d'abord tirer au premier poteau mais j'ai vu le que gardien était un peu avancé du coup j'ai frappé au deuxième poteau. Je suis super content, marquer dans une Coupe du monde est quelque chose de grand. On a beaucoup de joueurs de qualité dans le groupe.

Tout le monde a fait sa tâche, chacun d'entre nous s'est donné à 100%. Nous savons que nous avons des qualités et nous savons que nous pouvons battre n'importe quelle équpe. Nous allons d'abord nous concentrer sur le match contre le Japon. De là, on verra. On doit maintenant travailler dur pour arriver en quart de finale."

Homme du match

Auteur de l'unique but de la rencontre, Adnan Januzaj a été désigné Homme du Match.

L'ailier de la Real Sociedad a eu un éclair de génie: feinte, râteau, frappe enroulée depuis l'intérieur de la surface de réparation, un missile du gauche dans la cage de Jordan Pickford.

Youri Tielemans

"Ceux qui sont sur le banc ont montré ce soir qu'ils avaient envie et qu'ils avaient des qualités. L'entraîneur doit être très content et très fier de nous ce soir, je pense. On a dû beaucoup communiquer surtout en première période. Tout est allé très vite, on s'est trouvé très rapidement. Il y a eu un petit temps d'adaption puis cela a été facilement. Une fois sur le terrain, on ne pense à rien d'autre que gagner le match. Les calculs, c'était plus pour la presse que pour nous. Il faudra maintenant passer par le Japon. On montre qu'il y a une grande compétitivité dans le groupe."





Marouane Fellaini

"Nous étions sereins avant le match, on voulait gagner surtout que plusieurs Diables jouent en Angleterre. On a joué pour l'honneur et pour notre fierté. On voulait montrer à l'Angleterre qu'on avait une bonne équipe. Toute la Belgique doit être fière de son équipe nationale. On a maintenant un match très important à jouer face au Japon, il faudra faire un gros match pour passer en quarts de finale. On a une génération fantastique, beaucoup de joueurs sont arrivés à maturité. Le problème, c'est qu'on va voyager. Il faudra se préparer au mieux et récupérer. Cela va être un gros match. Si on gagne, on reste. Si on perd, on sort... Toute la Belgique est derrière nous, j’espère qu'ils vont continuer à nous supporter pour qu'on aille le plus loin possible.

Thibaut Courtois

"On a très bien joué malgré les neuf changements réalisés par l'entraîneur aujourd'hui. Tout le monde a bien joué et bien défendu. Le but de Januzaj est très joli. On est heureux d'avoir gagné cette rencontre. Je pense que j'ai joué un bon match aujourd'hui, c'est donc bon pour ma confiance. Moi je préfère jouer le prochain match contre le Japon que contre la Colombie. On ne peut pas vraiment dire quel côté du tableau est le plus simple. On se rappelle du match face au Pays de Galles à l'Euro 2016... Je suis concentré sur le match contre le Japon. Nous avons ensuite des chances face au Brésil, si nous passons. Mais d'abord, il faut penser au match contre le Japon !"

Vincent Kompany

"On peut compter sur un noyau large, dans ce genre de compétition cela peut avoir une influence. Ce genre de match aide à augmenter le capital-confiance. On est très sereins, on a fait une belle performance. On voulait une victoire contre une grande nation. C'est un petit clin d'oeil pour les supporters. Il faudra bien se préparer pour le match contre le Japon. Stable défensivement comme on l'a fait aujourd'hui. Et si oiffensivement on a de nouveau un petit coup de patte magique, on peut aller très loin.

Leander Dendoncker

"Faire mes débuts en Coupe du Monde m'a fait du bien. Pendant la rencontre même, on n'y pense pas mais on ressent quelque chose quand on monte sur le terrain. L'intensité est beaucoup plus élevée à ce niveau qu'en Belgique. Avant la rencontre, nous n'avions pas discuté de nos intentions pour cette rencontre. Nous voulions juste savoir ce que cette rencontre nous apporterait. Je suis fier et cela a plus de goût. Mais je suis déjà content que l'entraîneur ait donné cette chance aux remplaçants."





Thomas Vermaelen

"J'ai un œil au beurre noir mais ça va. Si ce n'est que cela, ça peut arriver à chaque match. Défensivement parlant, c'était bon aujourd'hui. On leur a laissé peu d'occasions. En possession de balle, on était un peu trop rigide en première période et on laissait trop souvent le ballon revenir. C'était dommage. En deuxième période, on a joué de manière plus libérée. Vincent Kompany et moi travaillons depuis un bon bout de temps en silence pour pouvoir jouer à ce niveau. Faire son come-back lors d'une Coupe du monde, c'est génial."