Fans de l'équipe nationale belge de football et médaillistes de tous poils peuvent désormais garnir leurs étagères d'un nouvel objet de collection: une pièce de monnaie de 2,5 euros frappée en hommage aux Diables Rouges.

Un peu plus petite que sa cousine de deux euros, la pièce dorée constitue également un moyen légal de paiement dans tout le pays, précise mercredi l'agence de relations publiques LVTPR Benelux. Côté pile, les pays de l'Union européenne côtoient la valeur de la pièce et le nom du Royaume dans les trois langues nationales. Côté face, le logo de l'Union royale belge des sociétés de football association (URBSFA) se fond dans un demi-ballon de football, entouré de l'inscription "Diables Rouges" en quatre langues et de leur fameux trident. Au total, 500.000 exemplaires seront livrés dans un écrin à l'effigie des joueurs dans leurs nouveaux maillots.

La devise est actuellement frappée à Utrecht, aux Pays-Bas, par la Monnaie royale néerlandaise (KNM) et peut théoriquement être utilisée pour régler ses emplettes n'importe où en Belgique. "C'est une monnaie officielle", concède le dirigeant de la KNM Vincent van Hecke. Mais il y a "peu de chance" qu'elle soit utilisée comme telle, précise-t-il toutefois.

"Ces pièces symbolisent l'attachement considérable de la population à nos joueurs", estime Gérard Linard, président de l'URBSFA. "J'espère qu'elles nous porteront chance à la Coupe du Monde en Russie."

Pour la somme de 10 euros, les amateurs peuvent réserver la pièce en laiton sur piecescommemoratives.be uniquement.