Le 127e derby des plats pays entre la Belgique et les Pays-Bas s'est achevé sur un partage 1-1. Dries Mertens a donné l'avantage aux Diables Rouges (5e), le Brugeois Arnaut Danjuma Groeneweld a égalisé (27e).

Comme annoncé, Roberto Martinez procédait à plusieurs changements dans son onze de base, avec les titularisations de Simon Mignolet, Jason Denayer et Timothy Castagne.

La rencontre ne pouvait mieux débuter pour les Diables Rouges, qui s'installaient dans le camp néerlandais: Hazard s'infiltrait avant de centrer de la droite, van de Beek dégageait de la tête. A la récupération, Mertens reprenait instantanément en demi-volée. Le ballon se logeait dans la lucarne de Cillesen (5e). C'est le 16e but en équipe nationale de Mertens.

Titularisé pour la première fois depuis le match contre l'Arabie Saoudite en mars, Mignolet était décisif face à Depay (22e).

Le gardien devait s'incliner cinq minutes plus tard devant Arnaut Danjuma Groeneveld. Quatre jours après ses débuts en équipe nationale, contre l'Allemagne, l'attaquant brugeois marquait déjà son premier but. Une mauvaise relance de Castagne est à la base de l'action.

Un tir de Promes échouait sur le poteau belge (33e) avant qu'Hazard ne manque le cadre de quelques centimètres (37e).

Monté à la pause, Batshuayi se montrait dangereux à trois reprises: une frappe de l'entrée du rectangle (46e), une tête cadrée (53e) et une déviation manquée (66e).

Alors que la rencontre perdait en intensité suite aux multiples changements de part et d'autre, les Pays-Bas frôlait le deuxième but à deux reprises, sur une frappe de Depay (78e) et une tête d'Ake superbement détourné par Mignolet (79e).

Dans une fin de rencontre plus tendue, Cillesen repoussait la dernière tentative de Batshuayi (86e).

Il s'agissait du 127e derby des plats pays. Le bilan est à présent de 41 victoires belges, 55 succès néerlandais et 31 partages. Les Belges restent invaincus face à leurs voisin depuis 1997 et une défaite 3-1 en qualification au Mondial '98.

Les Diables Rouges se retrouveront à la mi-novembre pour les deux derniers matchs de Ligue des Nations, le 15 à Bruxelles contre l'Islande et le 18 à Lucerne contre la Suisse.

Toutes les réactions :

Dries Mertens, Devil of the match : "C'était une belle action lors de ce premier but. Je demande à Axel de me laisser frapper et cela file au fond. C'était un très beau goal même s'il ne vaut pas celui du Mondial. Les premières minutes de jeu étaient très bonnes. Nous dominions les débats et on n'avait subi aucune occasion. Mignolet n'avait pas dû beaucoup s'employer. Puis, ils marquent un goal stupide pour égaliser. C'est vraiment dommage parce qu'on avait le match en main à ce moment-là. La deuxième mi-temps était vraiment différente. On a été dominé par les Pays-Bas, surtout à la fin du match où ils auraient pu marquer. Chaque équipe a eu sa mi-temps donc je dirais que c'était du 50-50."

Roberto Martinez : "On avait vraiment bien commencé notre match avec beaucoup d'envie et un but rapide. C'était aussi l'occasion d'essayer des nouvelles choses. Surtout face à une grande équipe comme les Pays-Bas Nous commettons une grosse erreur sur leur but mais on a continué à jouer et à se battre. Notre équipe a eu un peu plus de doutes en seconde période, nous faisions des mauvais choix même si on s'est battu. En deuxième on a remanié l'équipe en profondeur. Je voulais montrer aux autres joueurs que je croyais en eux. Mignolet a fait un match magnifique et je suis très content pour lui. Les joueurs ont eu une mentalité de vainqueurs aujourd'hui. Je voulais essayer d'autres joueurs parce que je croyais en eux. C'était important de tester d'autres joueurs, surtout en défense centrale. En possession de balle, Denayer a été très bon aujourd'hui. Il a bien fait son travail et il a bien évolué. Boyata était intéressant également dans le prolongement de la Coupe du monde."

Jason Denayer : "C'était important pour moi de revenir en sélection. Le temps était long, donc je suis très content d'avoir effectué mon retour. Je vais me concentrer sur mes performances en club maintenant pour continuer à être appelé. La première période était plus simple pour nous, on avait plus le ballon. Ensuite, la seconde était vraiment plus difficile car ils mettaient plus la pression sur la défense. C'était important pour nous de ne pas prendre un autre but et de perdre le match. Cette mission n'était pas facile avec cette tactique. D'autant plus que je ne suis pas habitué à jouer à trois derrière. Dedryck Boyata, Nacer Chadli et les autres m'ont beaucoup aidé. Cela m'a permis de bien commencer le match. J'ai pris de la maturité et de l'expérience depuis deux ans. J'ai mûri dans mon jeu et je ne suis plus le même homme. C'est comme cela pour tout les joueurs qui doivent grandir. Pendant la Coupe du monde, j'étais comme un supporter normal avec mon maillot et la famille pour supporter. J'étais heureux pour le parcours mais déçu par la sortie face à la France. Mais c'était un très beau chemin avec cette troisième place."

Timothy Castagne : "Cette erreur ternit un peu ma prestation. Cependant on a bien joué en première mi-temps. Il ne faut pas tout oublier parce qu'on a très bien combiné avec Romelu, Eden et Dries. Cette perte de balle est dommage mais je ne peux rien dire de plus. Je ne voulais pas remettre au gardien parce que je voulais jouer et aller de l'avant. Mais j'ai pris trop de risques à ce moment-là du match. Cela n'arrivera plus et c'est à cela que servent les matchs amicaux. J'apprends encore aujourd'hui. C'était mon premier match devant notre public. J'étais un peu stressé avec les poils qui s'hérissaient. J'ai essayé de faire un maximum d'appels dans le dos et d'apporter offensivement. Les autres joueurs comme Hazard ou Mertens m'offrent de l'espace et j'essaye d'en profiter."

Revivez notre direct commenté