Les Diables Rouges termineront leur campagne qualificative au Mondial 2018 ce mardi, au stade Roi Baudouin, contre Chypre. Les joueurs belges célèbreront leur qualification avec leurs supporters tout en essayant de l'emporter et d'établir plusieurs records au passage.

La route vers la Russie avait débuté le 6 septembre 2016 au Neo GSP Stadium de Nicosie par une victoire face à Chypre (0-3). Elle se termine contre le même adversaire treize mois plus tard. Entre-temps, les Diables Rouges de Martinez ont validé, depuis la 8e journée le 3 septembre dernier, leur ticket pour le Mondial.

Au niveau sportif, cette rencontre doit permettre à la Belgique de s'assurer un statut de tête de série en vue du tirage au sort du 1er décembre à Moscou. Le sélectionneur Roberto Martinez l'a suffisamment rappelé depuis le début de ce rassemblement: il veut figurer dans le pot 1. Les Diables Rouges ont rempli la première partie de leur mission en s'imposant 3-4 à Sarajevo samedi. Ils doivent à présent parachever le travail, sachant qu'un partage suffira.

Par rapport au match en Bosnie-Herzégovine, Martinez ne pourra pas compter sur Yannick Carrasco, suspendu. Il sera remplacé par Nacer Chadli sur le flanc gauche. De retour de suspension, Axel Witsel prendra la place de Marouane Fellaini, blessé. Devant, Romelu Lukaku est à nouveau disponible, mais n'a participé qu'à un seul entraînement. Michy Batshuayi, buteur samedi, devrait commencer la rencontre. En défense, Martinez a indiqué que Thomas Vermaelen, en manque de rythme de match, ne sera pas titularisé une deuxième rencontre de suite.

L'ambiance sera à la fête au stade Roi Baudouin. L'Union belge de football (URBSFA) ont invité des DJ's et prévu des feux d'artifice pour célébrer la qualification à un troisième grand tournoi consécutif. S'il joue, Jan Vertonghen deviendra le seul détenteur du record de matchs en équipe nationale. Samedi, le défenseur de Tottenham a égalé Jan Ceulemans avec 96 'caps'. Il laissera derrière lui le 'Caje' et se rapprochera un peu plus de la barre mythique des 100 rencontres avec les Diables Rouges.

Deux éléments peuvent compléter la fête. Une victoire permettrait aux Diables Rouges de terminer la campagne avec 28 points (sur 30), un record pour l'équipe nationale belge. De plus, Hazard, Mertens et consorts auront dans le viseur le record de buts marqués en qualification. Depuis dimanche et le succès 5-1 de l'Allemagne sur l'Azerbaïdjan, la barre est fixée à 43 réalisations. Les Diables Rouges ont pour l'instant fait trembler les filets à 39 reprises. En marquant 5 buts, ils s'empareront de ce record. 5-0, c'est justement le score de la dernière visite de Chypre en Belgique...