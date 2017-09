Les Diables Rouges recevront le Mexique le vendredi 10 novembre et le Japon le mardi 14 novembre en amical, a confirmé jeudi l'Union belge de football (URBSFA). Les lieux des deux rencontres restent encore à déterminer.

"Avec le Mexique et le Japon, les Diables Rouges affronteront deux nations très compétitives qui se sont, tout comme la Belgique, qualifiées pour le Mondial 2018. L'organisation de ces rencontres répond également au souhait de notre Entraîneur fédéral d'affronter des pays de qualité issus de différents continents, et ce, en vue du Mondial en Russie", a expliqué l'Union belge. Pour rappel, l'intention initiale de l'Union belge était de jouer deux matches en Asie ou au Moyen-Orient, mais cette piste a été "abandonnée pour des raisons sportives et extra-sportives".

"Vu que de nombreux pays n'ont pas encore validé leur billet pour le Mondial, ils étaient peu nombreux à pouvoir se libérer à temps en vue d'un match amical contre les Diables Rouges", a précisé l'Union belge. "Après que la Belgique s'est qualifiée pour le Mondial en tant que premier pays européen, l'URBSFA a réussi à organiser deux matches amicaux contre des nations de football de renom déjà qualifiées pour le Mondial. Notre Fédération évite ainsi une longue période (octobre-mars) sans matches internationaux en Belgique. Des milliers de supporters des Diables Rouges auront ainsi deux opportunités supplémentaires pour voir les Diables Rouges en action en Belgique."

Actuel 14e du classement mondial, le Mexique a été l'adversaire des Diables à six reprises. Le bilan est de trois victoires pour le Mexique, deux pour la Belgique et un partage, lors du dernier affrontement, au Mondial 1998 (2-2).

La Belgique n'a jamais battu le Japon (FIFA 40) en quatre rencontres (deux défaites et deux partages). Le dernier affrontement s'était soldé par une victoire des Japonais 2-3, en amical, en novembre 2013.