L'équipe nationale belge de football s'est envolée mercredi aux alentours de 12h pour regagner la Russie, où elle disputera la Coupe du monde de football. Sur les images filmées, on peut voir les joueurs arrivés sur le tarmac et monter dans l'appareil.

Après trois heures de vol, la délégation belge arrivera dans la capitale, Moscou, après quoi la sélection de Roberto Martinez s'installera au Moscow Country Club, leur camp de base tout au long du tournoi, situé à une trentaine de kilomètres au nord-ouest de Moscou.

Les 24 Diables Rouges bénéficieront d'une attention tout particulière pendant le vol. Chaque joueur dispose d'un siège personnalisé, avec son nom sur l'appuie-tête. Eden Hazard et Co n'atterriront pas l'estomac vide dans la capitale russe. Ils auront le choix du menu entre le poulet à la noix de coco, le riz ou les pâtes au saumon et aux épinards, et un cocktail de crevettes. Il y a aussi une variété des légumes, trois types de yaourts, des pommes et des bananes, ainsi que de la pâte à spéculoos. Le dessert est constitué d'une tarte au riz.

Outre les 24 joueurs, 34 membres du staff et 55 journalistes sont à bord.

Nonante ballons de foot et 150 paires de chaussures

L'avion transporte également une grande quantité de matériel vers la Russie. Les Belges emportent nonante ballons de football, 150 paires de chaussures de football et pas moins de 1.300 maillots de football à Moscou.

Le 16 juin, Brussels Airlines commencera à opérer ses fan flights, pour amener les supporters à Sotchi, Moscou et Kaliningrad. Plus de 4.500 fans seront ainsi transportés pour les trois matchs de la phase de groupe. Au total, 23 vols sont prévus et d'autres seront programmés si l'équipe se qualifie en huitième de finale.

Les supporters peuvent opter pour des forfaits aller-retour sur la journée, un forfait pour rester quelques jours sur place ou des billets aller-retour ouverts.

A bord des fans flights, l'équipage préparera les supporters au match et leur enseignera le vocabulaire russe de base, souligne Brussels Airlines.





"Nous sommes prêts pour notre premier match"

Lundi soir, l'équipe de Roberto Martinez a battu, avec la manière, le Costa Rica sur le score de 4 buts à 1. C'était la troisième rencontre de préparation des Diables rouges, qui avaient auparavant partagé l'enjeu 0-0 contre le Portugal et battu l'Égypte 3-0. "Nous sommes prêts pour notre premier match", a assuré le Catalan lundi soir au stade Roi Baudouin.

Le seul point d'ombre sur le tableau belge est l'état physique de deux défenseurs centraux Vincent Kompany et Thomas Vermaelen. Le premier, sorti contre le Portugal après avoir senti une douleur à l'aine, n'a pas encore fait son retour à l'entraînement et pourrait être remplacé par Laurent Ciman jusqu'à 24 heures avant le premier match des Belges en Russie. Quant à Vermaelen, blessé à la cuisse avec le FC Barcelone à la mi-mai, il a repris l'entraînement le 10 juin et pourrait être épargné en début de tournoi au profit de Dedryck Boyata.

Les Diables Rouges joueront leur premier match de Coupe du monde le 18 juin face au Panama à Sotchi. Ils affronteront ensuite la Tunisie (23 juin au Spartak de Moscou) et l'Angleterre (28 juin à Kaliningrad).

Le Mondial en Russie pourrait être l'apothéose de la génération dorée du football belge après deux quarts de finale lors des derniers tournois. Les joueurs, au sommet du football européen et arrivés à maturité, ont désormais l'expérience requise avant d'entamer la grand-messe du football mondial.