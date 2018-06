L'avion des Diables Rouges a atterri vers 12h30 (heure belge, 13h30, heure locale), samedi à l'aéroport Adler, proche de Sotchi et de son Stade Olympique qui accueillera la rencontre inaugurale du Groupe G Belgique - Panama lundi (17 heures).

Un premier entraînement sous les ordres du sélectionneur Roberto Martinez est prévu au bord de la Mer noire dans l'après-midi, ainsi qu'une conférence de presse où s'exprimeront Dries Mertens et Adnan Januzaj.

Le dernier entraînement avant la rencontre est programmé dimanche matin au Stade Olympique de Sotchi, où les Diables Rouges ont déjà eu l'occasion de se produire en amical contre la Russie (3-3) il y a un an et demi.

Laurent Ciman a pris lui un autre avion, destination la Belgique. Ce départ du défenseur et capitaine du Los Angeles FC, dont Roberto Martinez a souligné le professionnalisme et l'apport pendant la préparation, est une mauvaise nouvelle pour l'intéressé. Il indique en revanche que l'état de santé de Vincent Kompany (aine) et Thomas Vermaelen (ischio-jambiers) n'inspire plus trop d'inquiétudes au staff médical.

Ciman reste néanmoins en stand-by jusque dimanche à 17h (la dernière limite pour effectuer un changement dans la liste des 23).

Kompany et Vermaelen ne devraient toutefois pas être alignés lundi contre le Panama. Dedryck Boyata sera en effet en principe le défenseur central, entre Toby Alderweireld et Jan Vertonghen.