Les Diables Rouges se sont imposés (3-4) en Bosnie-Herzégovine lors de la neuvième journée des qualifications pour la Coupe du monde 2018. La Belgique, déjà qualifiée, soigne son coefficient en vue du prochain classement FIFA et du tirage au sort du Mondial russe.

Dans un match où les deux équipes ont eu l'occasion de mener, Thomas Meunier fut le premier à faire la différence (0-1, 4e). Cependant, coup sur coup, la Belgique recevait des mauvaises nouvelles. Tout d'abord, Yannick Carrasco écopa d'un carton jaune à la 21e qui le privera du match contre Chypre. Ensuite, Fellaini dû sortir sur blessure (28e), remplacé par Leander Dendoncker.

A la demi-heure de jeu, Haris Medunjanin égalisa (1-1, 30e) puis Edin Visca, quelques minutes plus tard, profita d'une mauvaise lecture de jeu de Jan Vertonghen pour donner l'avantage à son équipe en crucifiant Thibaut Courtois (2-1, 39e).

La seconde période fut riche en buts. Michy Batshuayi, le plus rapide après un tir repoussé par le gardien (2-2, 59e), puis Jan Vertonghen (2-3, 68e), qui égalait ce samedi le record de sélections de Jan Ceulemans, donnèrent une nouvelle fois l'avantage à la Belgique. Même si Dario Dumic égalisait sur corner (3-3, 82e), Yannick Carrasco, dans tous les bons coups aujourd'hui, permettait une dernière fois aux Diables Rouges de prendre le leadership et de ne plus le lâcher (3-4, 84e).

Avec 25 points en neuf matchs de qualifications, la Belgique est plus que jamais leader de son groupe avec 11 points d'avance sur son adversaire du jour à un match de la fin de la campagne. Les Diables Rouges recevront Chypre ce mardi 10 octobre au Stade Roi Baudouin.

Ce succès est important pour la Belgique en vue du tirage au sort de la Coupe du monde. Actuelle tête de série, la phalange de Roberto Martinez doit faire le plein de points pour conserver ce statut et ainsi être préservée pour le tirage, prévu le 1er décembre à Moscou.

