Axel Witsel est attendu en Chine dans les prochains jours. Le Diable Rouge découvrira enfin le théâtre de ses futurs exploits sportifs durant les trois prochaines saisons à condition qu’il s’épanouisse dans une ville très différente de tout ce qu’il a connu.

Son statut de "superstar qui empile des buts et des millions de yuans" devra se muer en statut de sportif qui dynamise le football d’un pays qui compte 1 milliard 400 millions d’habitants. Il n’imagine pas encore les aventures qui l’attendent à Tianjin, une ville de plus de 15 millions d’habitants qui s’étend sur 11 920 km2, soit plus d’un tiers de la superficie de la Belgique (30 528 km2).

Les étrangers de Tianjin proviennent essentiellement des Etats-Unis et de Grande-Bretagne. Axel Witsel ne sera pas pour autant le seul Belge à vivre dans cette fourmilière humaine. Claire Cavalier, originaire d’Hélécine, s’est embarquée un peu par hasard dans ce coin du monde qu’elle ne connaissait pas du tout.

"Une vie assez monotone"

Globe-trotter dans l’âme, la jeune femme de 29 ans prenait plus volontiers la destination de l’Amérique du Sud voire de l’Inde. Diplômée de l’Isti, cette traductrice avait profité d’un séjour d’un an en Argentine avec le Rotary pour apprendre l’espagnol. Trilingue, elle est venue chercher une corde de plus à son arc à Tianjin. Trente mois après son départ de Bruxelles, elle n’a toujours pas quitté Tianjin, une ville qu’elle a mis du temps à apprivoiser. "En Chine, il n’y avait pas de bar car les Chinois ne vont pas boire un verre après le boulot. On ne rencontre pas vraiment les gens, souffle d’emblée Claire Cavalier. La vie est un peu monotone."

Etudiante en matinée, elle donne des cours d’anglais à des petits enfants après l’école. Habitant dans un immeuble authentique, c’est-à-dire assez crasseux et peu accueillant, la Brabançonne a fini par trouver son équilibre. "Avant, je vivais dans un immeuble de 40 étages avant de débarquer ici. Le parquet est poussiéreux. Les murs sont en papier ce qui ne laisse aucune place au calme. On apprend à vivre avec le bruit des voisins. Je vis au 5e étage sans ascenseur dans un immeuble à taille humaine de 7 étages."

Le tableau n’est pas idyllique. Mais diable, que va faire Witsel dans cette galère ? Bien sûr, le Diable Rouge ne sera pas logé dans un gratte-ciel de seconde zone. En dehors de la ville, des quartiers résidentiels offrent un cadre de vie très luxueux.

L’ex-joueur du Zenit Saint-Pétersbourg avait déjà été dépaysé lors de son transfert en Russie. Le milieu de terrain a disputé 180 matches en 5 saisons pour le Zenit, inscrivant 22 buts pour 13 assists. Lors de chaque mercato, son nom était prononcé dans les plus grands clubs dont la Juventus de Turin. Il avait déjoué les pronostics en honorant son contrat avec le club russe. A six mois de la fin de son aventure, il était pratiquement acquis que Witsel quitterait Saint-Pétersbourg sous peine de partir gratuitement en juin où bon lui semblerait.

Il a néanmoins surpris tout le monde en prenant la direction de Tianjin, un club peu connu dans une ville qui ne fait pas rêver.

(...)