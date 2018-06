Les Diables rouges vont monter sur le terrain du Spartak Moscou sur le coup de 14h pour affronter les Aigles de Carthage et tenter, par la même occasion, d'obtenir un ticket pour les huitièmes de finale en cas de victoire.





Ce deuxième match pour Eden Hazard et ses hommes étant programmé ce samedi, nombre d'entre vous aurez l'occasion de le suivre depuis votre canapé, ou devant un écran géant. Pas besoin, aujourd'hui, de partir plus tôt du boulot et de demander à votre boss si vous pouvez regarder le match d'un œil en streaming!