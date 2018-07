C'était une scène que nous avions déjà vue durant le tournoi. Cependant, elle prend encore plus de force dans le contexte de la tragique défaite du Japon contre la Belgique. Après le match, après le but victorieux de Nacer Chadli, les supporters nippons, sont restés quelques temps dans les tribunes afin de ramasser leurs déchets et nettoyer ces dernières.