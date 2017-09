C'est une pluie de buts qui s'est abattue ce mercredi soir sur les pelouses européennes ! Au plus grand plaisir des amateurs de football !

Groupe E

Liverpool-Séville: 2-2

Malmené en début de match sur l'ouverture du score rapide de Ben Yedder (5e, 0-1), Liverpool a réagi en reprenant l'avantage via Firmino (21e, 1-1) et Salah (37e, 2-1). Avec Karius, préféré à Simon Mignolet dans les buts, les troupes de Klopp ont subi la loi des Sévillans qui ont accroché l'égalisation à la 72e grâce à Joaquin Correa (2-2).

Maribor-Spartak Moscou: 1-1

Première mi-temps très fermée entre les deux petits poucets de ce groupe. Alexander Semedov a trompé Handanovic à la 59e pour lancer les visiteurs sur le chemin de la victoire. Mais à 5 minutes de la fin du match, les Slovènes sont revenus au score via Bohar.

Groupe F

Feyenoord-Manchester City: 0-4

Opposés à Feyenoord, les Citizens, avec un Kevin De Bruyne titulaire et averti dès la 15e minute de jeu, n'ont pas tardé à faire parler la poudre. En effet, les hommes de Pep Guardiola ont ouvert la marque sur une tête de Stones (2e, 0-1), avant d'aggraver le score via Aguero d'abord (10e, 0-2) et Gabriel Jesus ensuite (25e, 0-3). Plus discret en deuxième mi-temps, City a enfoncé un peu plus le clou grâce au doublé de Stones, parfaitement servi par Kevin De Bruyne (63e, 0-4).

Shakhtar Donetsk-Naples: 2-1

Dans l'autre rencontre du groupe F, Naples, sans Dries Mertens laissé sur le banc des remplaçants en début de match, a été surpris d'entrée par le Brésilien du Shakhtar Donetsk Taison (15e, 1-0). Lors du deuxième acte, les Ukrainiens ont réalisé le break via Ferreyra (58e, 2-0), avant de voir Dries Mertens, monté au jeu à la 59e, provoquer un pénalty facilement converti par Milik (71e, 2-1). Une réduction du score toutefois insuffisante pour revenir dans la partie.

Groupe G

FC Porto-Besiktas: 1-3

Le groupe G a notamment été marqué par la défaite du FC Porto de Sergio Conceiçao qui a connu un premier acte compliqué face à Besiktas. Mené au score sur une réalisation de Talisca (13e, 0-1), les Portugais sont parvenus à égaliser sur un but contre son camp de Tosic (21e, 1-1), avant de déchanter sur les réalisations de Tosun (28e, 1-2) et de Negredo qui a scellé le résultat du match à la 86e (1-3).

RB Leipzig-Monaco: 1-1

Les Allemands, qui participent à leur première Ligue des Champions, ont ouvert la marque via Emil Forsberg (32e). C'est le Diable rouge Youri Tielemans qui a égalisé pour les Français seulement deux minutes plus tard. La deuxième mi-temps est en cours.

Groupe H

Real Madrid-APOEL Nicosie: 3-0

les Chypriotes de l'APOEL Nicosie, qui ont pu compter sur un Igor De Camargo titulaire, n'ont rien su faire face au doublé de Cristiano Ronaldo (12e, 1-0 et 50e, 2-0). Un score aggravé peu après l'heure de jeu par le défenseur espagnol Sergio Ramos (61e, 3-0), validant ainsi la victoire des Madrilènes.

Tottenham-Borussia Dortmund: 3-1

Les Belgian Spurs, Alderweireld, Vertonghen et Dembélé, ont pris les devants dès la 4e minute de jeu face au Borussia Dortmund grâce au Sud-Coréen Son Heung-Min (1-0). Malgré l'égalisation de Yarmolenko (11e, 1-1), Harry Kane est arrivé à remettre les siens devant au tableau d'affichage quatre minutes plus tard (15e, 2-1), avant de remettre le couvert en seconde période pour valider la victoire des Spurs (60e, 3-1). A noter l'exclusion de Jan Vertonghen dans le temps additionnel de la rencontre pour un coup de coude sur Götze (90+2).

