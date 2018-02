Le Real Madrid s'est imposé 3 buts à 1 (mi-temps: 1-1) face au PSG en 8es de finale aller de la Ligue des Champions de football, mercredi alors que Liverpool a déjà plus qu'un pied en quarts de finale.

C'est le PSG qui avait pourtant ouvert la marque à Madrid, à la 33e minute par Rabiot. Cristiano Ronaldo a égalisé à la faveur d'un penalty juste avant la mi-temps (1-1, 45e). Le Portugais inscrivait là son 100e but en Ligue des Champions pour le compte du Real Madrid et doublait même la mise à la 83e (2-1). Marcelo ajoutait un troisième but quelques minutes plus tard (3-1, 86e).

Thomas Meunier est monté au jeu à la 66e minute côté parisien, à la place de Cavani alors que le marquoir indiquait toujours un but partout. Il a écopé d'un carton jaune à la 90e.

Liverpool entrevoit les quarts de finale

Dans l'autre 8es de finale de la soirée, Liverpool, avec Simon Mignolet comme gardien remplaçant, s'est imposé 0-5 à Porto avec notamment un triplé de Mané.

Mané avait en effet ouvert la marque pour les Reds dès la 25e minute de jeu. Salah doublait la mise quatre minutes plus tard (0-2). En seconde période, Mané marquait une deuxième fois pour offrir le 0-3 à ses couleurs alors que Firmino (0-4, 69e) puis Mané encore à la 85e (0-5) ouvraient pour ainsi toutes grandes les portes des quarts de finale.

Les rencontres retour sont prévues le 6 mars.

Les autres huitièmes de finale

Mardi, Manchester City avait dominé Bâle (0-4) alors que la Juventus de Turin, qui menait 2-0, a été contrainte au partage (2-2) face à Tottenham. Les matches retours auront lieu là le 7 mars.

Mardi prochain, le Bayern Munich recevra les Turcs de Besiktas alors que Chelsea et Eden Hazard recevront Barcelone. Les deux derniers 8es de finale se joueront le lendemain avec au programme Shakhtar Donetsk face à l'AS Rome de Radja Nainggolan et Séville face à Manchester United.





REVIVEZ NOTRE DIRECT COMMENTE