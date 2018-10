Thierry Henry, le nouveau coach de l'AS Monaco, a titularisé les Diables Rouges Youri Tielemans et Nacer Chadli pour le match de Ligue des Champions de football contre le Club Bruges (coup d'envoi à 18h55). Henry ne pourra pas compter sur son capitaine colombien Radamal Falcao, blessé. Le coach français a décidé d'aligner son quatrième gardien Loïc Badiashile en raison des défections de Danijel Subasic, Diego Benaglio et de la non-qualification de Seydou Sy.

A Bruges, Arnaut Danjuma blessé à la cheville est absent et est remplacé par Emmanuel Dennis. Au milieu, Nakamba décroche sa première titularisation de la saison. En défense, Thibault Vlietinck est préféré à Clinton Mata à droite et Benoît Poulain à Matej Mitrovic dans l'axe. Dennis est aussi aligné dans sur le flanc gauche. Kaveh Rezaei et Wesley Moraes composent le duo d'attaque.

Le Club Bruges et l'AS Monaco ont perdu leurs deux premiers matchs contre le Borussia Dortmund et l'Atletico Madrid. Cette confrontation est donc capitale pour la troisième place du groupe A.

Les compositions:

Bruges: Letica - Poulain, Mechele, Denswil - Vlietinck, Vormer, Nakamba, Vanaken, Dennis - Rezaei, Wesley

Monaco: Badiashile - Raggi, Glik, Jemerson, Sidibé - Ait Bennasser, Tielemans, Chadli - Sylla, Jovetic, Golovin

