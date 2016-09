Ligue des Champions: suivez notre MULTILIVE!

Football

Le PSG ne diffuse plus la même impression de puissance que l’an passé

L’enthousiasme a cédé sa place à l’interrogation. En atomisant Lyon avec la manière lors du Trophée des Champions (4-1), le Paris SG nouvelle version avait donné l’impression que rien ni personne n’allaient pouvoir lui résister. Mais près de deux mois plus tard, les premiers doutes affleurent.

Inquiétants à Monaco avant la coupure internationale où ils se sont inclinés (1-3), les Parisiens ont à nouveau affiché certaines limites face à Saint-Etienne (1-1). À l’heure de débuter une compétition qui avait scellé l’an passé le sort de Laurent Blanc, le fantôme de l’ancien entraîneur commence à planer au-dessus du Parc des Princes et d’une équipe qui, avec Emery, a totalement changé de philosophie.

"Quand je parle avec mes coéquipiers de l’époque Laurent Blanc, c’était totalement différent. C’est blanc et noir. Ça change aussi pour eux. Ils ont passé des années assez fastueuses avec Blanc et maintenant, il y a la méthode Emery", a confirmé Thomas Meunier vendredi soir avant d’avouer : "Il va falloir du temps pour qu’on la voit sur le terrain."

Où les Parisiens affichent nettement moins de repères, notamment dans l’animation offensive. Là où Blanc prônait un jeu fait de redoublement de passes, son successeur a mis en place un système plus vertical avec une intense participation des latéraux qui désarçonnent parfois les joueurs de couloir offensifs. Si les principes de base ont évolué, les hommes amenés à les appliquer ne sont plus exactement les mêmes non plus et tous les regards se tournent notamment vers le poste d’avant-centre et le vide pour l’instant laissé par le départ de Zlatan Ibrahimovic alors que les nouveaux venus (Ben Arfa, Krychowiak, Jesé) ont été utilisés à des postes qui n’étaient pas forcément les leurs.

"Mais on voit que ce sont des joueurs qui ont de l’expérience, ils ont évolué dans les plus grands clubs pour certains et ça va vite rentrer dans la tête", veut croire Meunier qui est catégorique : "Le match d’Arsenal arrive au bon moment. On va enfin pouvoir jouer contre une équipe voulant faire le jeu."

PSG: Aréola, Aurier, Marquinhos, Thiago Silva, Maxwell, Verratti, Krychowiak, Rabiot, Di Maria, Cavani, Matuidi

Arsenal: Ospina, Bellerin, Mustafi, Koscielny, Monreal, Coquelin, Cazorla, Iwobi, Ozil, Oxlade-Chamberlain, Alexis





Manchester City-Mönchengladbach reporté

Le match de Ligue des champions entre Manchester City et le Borussia Mönchengladbach, prévu mardi soir à l'Etihad Stadium (18h45 GMT), a été reporté à cause des orages s'abattant sur la région de Manchester.





Barcelone-Celtic: le trio "MSN" reformé, Umtiti aligné

Le trio offensif du FC Barcelone "MSN" (Messi-Suarez-Neymar) a été titularisé ensemble pour la première fois de la saison mardi en Ligue des champions contre le Celtic Glasgow, tandis que le jeune Français Samuel Umtiti a été préféré à Javier Mascherano en défense.

Les trois compères sud-américains, rentrés à Barcelone en ordre dispersé en raison de la participation de Neymar aux jeux Olympiques de Rio (médaillé d'or avec le Brésil), ont déjà été alignés ensemble samedi en cours de match lors de la défaite 2-1 contre Alaves en Liga.

Mais il s'agit, cette fois, de leur première titularisation conjointe depuis près de quatre mois. En l'absence d'Andres Iniesta, laissé sur le banc des remplaçants peut-être faute de rythme, c'est le Portugais André Gomes a été choisi pour animer l'entrejeu, le brassard de capitaine revenant à Messi.

En défense, Samuel Umtiti semble avoir marqué des points dans l'esprit de l'entraîneur Luis Enrique puisqu'il a été préféré en charnière centrale à l'expérimenté Javier Mascherano, en difficulté samedi contre Alaves.

Enfin, le gardien Marc-André ter Stegen, de retour de blessure (cuisse), a été titularisé dans la cage aux dépens de sa doublure Jasper Cillessen, lui aussi à la peine ce week-end.

L'équipe du FC Barcelone contre le Celtic Glasgow:

Ter Stegen - Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Alba - Rakitic, Busquets, André Gomes - Messi, L. Suarez, Neymar.