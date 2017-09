Pour la plupart des clubs qui se produiront ce soir, il sera important de bien débuter. Si le Real (qui reçoit l'APOEL), ne devrait pas connaître de difficultés majeures, d'autres pourraient déjà connaître la concurrence. Liverpool devra éviter le piège andalou en venant à bout, à domicile, de Séville. D'autres favoris connaîtront probablement un déplacement risqué. C'est le cas de Manchester City et Naples, qui se déplacent à Feyenoord et au Shakhtar Donetsk. Enfin, on suivra avec attention le déplacement de Monaco au RB Leipzig, sensation de la saison passée en Bundesliga.





Mais l'affiche du jour sera sans hésiter le choc entre Tottenham et le Borussia Dortmund, deux équipes connues pour leur jeu offensif. Une des deux équipes pourrait déjà prendre des points importants dans ce groupe H où le Real Madrid fait figure d'immense favori.